Virtus Niente blackout, serve concentrazione

Trasferta di Eurolega per la Virtus che questo pomeriggio (ore 19, diretta Sky) sarà impegnata nel Principato di Montecarlo. Mercoledì sera i monegaschi sono stati sconfitta a Barcellona con un divario molto ampio, mentre i bolognesi sono a caccia della prima vittoria stagionale in Europa dopo tre stop consecutivi. La V nera si è scoperta inspiegabilmente fragile sia dal punto di vista del carattere che da quello della condizione fisica e il combinato disposto di questi due fattori è che durante la gara c’è sempre un blackout prolungato al quale segue un tentativo di rimonta che a questi livelli non ha mai avuto un esito positivo. La conclusione è che oggi i bianconeri devono vincere, altrimenti il traguardo di raggiungere i playoff assumerà sempre più le sembianze di una chimera. Essendo l’unico club dei 18 partecipanti alla massima competizione continentale a non aver ottenuto un successo e non potendo contare sul sostegno del suo pubblico, il pronostico non vede partire favorita la Virtus. "Monaco ha saputo sfruttare i primi due turni casalinghi – spiega il coach della Segafredo Luca Banchi – centrando preziose vittorie contro squadre del valore di Milano e Maccabi, dimostrando che questa squadra ha tutte le caratteristiche per recitare un ruolo da protagonista. Approcceremo questa sfida con coraggio, determinazione e personalità preparandoci a duelli estremamente impegnativi sia vicino a canestro che sul perimetro, dove il recente ingaggio di Loyd è andato a potenziare ulteriormente un roster di grandissimo valore". Di mercato, invece, dalle parti della palestra Porelli non se parla assolutamente.

Premesso che a oggi la V nera sembra avere più problemi tra i playmaker che nel ruolo di centro nonostante l’assenza prolungata di Devontae Cacok, l’intenzione dei due soci che compongono la proprietà è quello di variare il roster fino a quando i giocatori non saranno in ordine dal punto di vista fisico, anche perché sono convinti che il gruppo sia forte ma non sia riuscito a esprimere tutto il suo potenziale. Comunque stiano le cose tra le poche sorprese positive di queste prime uscite casalinghe non si possono non citare le prestazioni di Momo Diouf. "Nella gara odierna – a parlare è il pivot senegalese di formazione italiana – giocheremo contro una squadra tosta, con tanti realizzatori e giocatori con punti nelle mani. Sarà necessario restare uniti e rimanere squadra fino alla fine: lotteremo fino all’ultimo perché abbiamo bisogno di questa vittoria". Banchi avrà a disposizione gli stessi uomini da cui ha poi pescato i 12 giocatori che hanno sfiorato la vittoria contro lo Zalgiris e probabilmente sceglierà gli stessi.

Resta da capire quante energie sia mentali che fisiche abbia consumato la prestazione di martedì con i lituani e questo potrebbe essere un tallone d’Achille non da poco per un gruppo che ha dimostrato di avere una scarsa tenuta.