Virtus in campo a Parigi contro la squadra rivelazione dell’Eurolega

Bologna, 27 novembre 2024 - Trasferta transalpina per la Virtus Segafredo Bologna che domani sera alle 20.30 scende in campo alla Adidas Arena per affrontare Parigi padrone di casa. Contro quella che fino a questo momento è la squadra rivelazione dell’Eurolega, la formazione di Luca Banchi cerca punti importanti per fare un primo fondamentale passo per staccarsi dagli attuali bassifondi della classifica.

“Paris Basketball sta attraversando un momento di ottima salute ed ha dimostrato di poter proporre il proprio sistema anche a livello più alto, giocando un basket ad alto ritmo abbinato ad una efficace organizzazione di gioco - sottolinea coach Banchi - Vogliamo produrre una gara di grande solidità, controllandone i ritmi e cercando di limitare errori che potrebbero innescare il loro gioco in campo aperto. Serviranno grande tenuta fisica e mentale in modo da dirottare la gara su ritmi più idonei alle nostre caratteristiche”.

Una sfida quindi non facile, ma da cercare di vincere anche per invertire una rotta, anche sfortunata che ha visto la Virtus spesso cadere, anche di misura, in Eurolega.

“Ci aspetta una partita veramente tosta. Paris è una delle squadre più “calde” dell’EuroLeague - conferma Isaia Cordinier - Dovremo essere concentrati in difesa, controllare le loro guardie, il loro ritmo veloce, essere aggressivi e lottare su ogni possesso. Crediamo di essere molto vicini a svoltare la nostra stagione ed quello che vogliamo fare”.

Arbitri: Direzione di gara affidata al trio Robert Lottermoser, Borys Ryzhyk, Alberto Baena.

Radio & Tv - diretta su Sky Sport e Dazn e Nettuno Bologna Uno.