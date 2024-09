Virtus, quanti consensi. Clyburn scalda già i tifosi: più di quattromila abbonati

Sono più di 4mila i tifosi che si sono abbonati alla Virtus e anche ieri nella prima giornata di libera vendita è stata superata la soglia delle 200 tessere sottoscritte. Si tratta di numeri importanti e che dimostrano come il rapporto tra la squadra e chi la sostiene si sia rinsaldato in questi anni indipendentemente dal contesto.

Ci sono due soci proprietari che in maniera neppure tanto velata in appena due giorni hanno fatto capire come ci sia creata una notevole distanza tra di loro. Da una parte c’è il presidente Massimo Zanetti che con il suo 55 per cento è l’azionista di maggioranza e vuole restare presidente almeno fino all’autunno del 2026, mentre dall’altra parte c’è Carlo Gherardi che con il recente aumento di capitale è arrivato al 45 e sebbene non voglia alzare questa quota ritiene che qualcosa vada cambiato all’interno della proprietà per mantenere la squadra ad alto livello.

I due avranno qualche settimana di tempo per ritrovare l’armonia dei tempi passati e dare serenità all’ambiente approvando insieme il bilancio nell’assemblea che dovrebbe tenersi entro la metà di ottobre e l’impressione è che alla fine un’intesa si troverà. L’altro aspetto da valutare riguarda la composizione della squadra: dei 7 giocatori che sono arrivati dal mercato estivo solo il fuoriclasse Will Clyburn ha già disputato l’Eurolega, mentre gli altri sono delle scommesse ponderate visto quello che hanno fatto vedere fino a qui.

Resta il fatto che avere la Segafredo Arena già piena al 50 per cento con gli abbonati dimostra come in mezzo a tutte queste difficoltà nel sottile gioco del rapporto con chi fa della palla a spicchi virtussina una delle sue principali passioni la dirigenza si è mossa molto bene.

Non è una cosa da poco quando si ha bisogno del contributo del pubblico per vincere le partite e smentire i pronostici che vogliono la Segafredo non essere tra le prime otto dell’Eurolega.

Un plauso va fatto anche a Luca Banchi e alla sua squadra. Ai tifosi piacciono gli uomini che non si lamentano delle situazioni contingenti per quanto penalizzanti, ma che nel momento in cui indossano la maglia fanno del loro meglio per dimostrarsi dei professionisti. Come dichiarato dallo stesso coach chi ha giocato il torneo di Cagliari ha avuto proprio questo atteggiamento e questo è probabilmente il miglior modo anche per vivere quel periodo di transizione in cui bisogna dimenticare le imprese della vecchia Virtus e dare il tempo a quella nuova di amalgamarsi.