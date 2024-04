Virtus batte Reggio 83-73 e vola in vetta alla classifica

Bologna, 22 aprile 2024 – La Virtus vince e convince. Battendo Reggio Emilia nel derby della via Emilia per 83-73, la formazione di Luca Banchi si conquista il primato in classifica. A due turni dal termine della stagione, con trasferta di Tortona e sfida interna con Trento da affrontare i bianconeri si conquistano il primo posto, attualmente condiviso con Brescia e Milano che tra l’altro si troveranno l’una di fronte all’altra domenica prossima.

Ottimo il risultato, con vittoria e primato, positiva la prestazione, non trascendentale ma sufficiente ad evitare rogne con Reggio anche se gli ospiti virtualmente riaprono la sfida nella ripresa, decisamente rivedibile invece l’arbitraggio che con fischi-non fischi non fa altro che innervosire pubblico e soprattutto squadre in campo. Tanti cambi in casa Virtus rispetto alla formazione scesa in campo venerdì sera nel playin di Eurolega. Rimangono a riposo Dunston e Pajola.

Banchi rivoluziona il suo quintetto di partenza schierando al fianco di Hackett, Lundberg, Abass, Polonara e Zizic. Si gioca a ritmi alti da una parte e dall’altra provando spesso e volentieri a spingere sull’acceleratore. Le squadre danno così vita ad un confronto piacevole dove gli attacchi hanno, spesso e volentieri, la meglio sulle difese. Nelle V Nere partono bene Zizic e Polonara. Solo nel finale di tempo arriva il primo vero break, messo a segno dalla Virtus con le triple di Mascolo e Shengelia proprio nel finale di quarto, quando i bianconeri toccano il +6 sul 29-23.

Ad inizio seconda frazione la Virtus allunga ancora toccando il +9 sul 38-29, costringendo al 13’ Priftis a chiedere tempo. La marea bianconera è inarrestabile e non lascia scampo a Reggio che subisce la fisicità da Eurolega dei bolognesi. Il +16 sul 57-41 si concretizza proprio nel prima dell’intervallo.

Ad inizio ripresa, la tripla di Hackett porta la Virtus sul +19 (60-41 massimo vantaggio della sfida), ma Reggio pian piano rientra in partita portandosi fino a -8 sul 63-55, complice un parziale di 3-14 con la Virtus che vede il canestro sempre più piccolo. All’ultima sosta bianconeri avanti 65-58, dopo un quarto con appena 8 punti segnati. Reggio risale addirittura a -5 sul 65-60 ad inizio ultima frazione poi la Virtus torna a prendere in mano la sfida e centra il successo.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 83 REGGIO EMILIA 73 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 8, Lundberg 8, Abass, Polonara 10, Zizic 11; Cordinier 8, Belinelli 12, Mascolo 5, Shengelia 15, Mickey 6; Dobric ne, Baiocchi ne. All. Banchi. UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 14, Galloway 12, Faye 4, Vitali 8, Chillo 7; Smith 4, Uglietti 7, Atkins 2, Black 11, Grant 4; Bonaretti ne, Cipolla ne. All. Priftis. Arbitri: Baldini, Giovannetti, Bartolomeo. Note: parziali 29-23, 57-41, 65-58. Tiri da due: Virtus 20/32; Reggio Emilia 22/40. Tiri da tre: 9/27; 5/18. Tiri liberi: 16/24; 14/16. Rimbalzi 33; 31.