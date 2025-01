Virtus in trasferta a Sassari, Justin Holiday è arrivato a Bologna

Bologna 25 gennaio 2025 – Nuova sfida per la Virtus. A tre giorni dalla sfida di Eurolega contro il Monaco, le Vu Nere di Dusko Ivanovic, tornano in campo domenica per affrontare, alle 18.15 al PalaSerradimigni di Sassari, la Dinamo padrona di casa.

Con nelle gambe e nella testa la stanchezza per la sfida contro i monegaschi, Marco Belinelli e compagni si apprestano a tornare di nuovo in campo per una sfida insidiosa, ma da vincere per consolidare il primato in classifica attualmente condiviso dalla Segafredo insieme a Brescia, Trapani e Trento.

Da sempre trasferta non facile, la Virtus si troverà di fronte una squadra alla ricerca di punti e vogliosa di far bene e di lasciarsi alle spalle in momento sicuramente non facile. Da qualche giorno la società ha ufficializzato che a guidare la squadra sarda da qui al termine della stagione sarà Massimo Bulleri con società, squadra e pubblico che si sono stretti per cercare di fare quadrato.

Sfida quindi non facile per la Virtus contro un avversario extramotivato. “Come tutte le squadra che cambiano guida tecnica, avranno tanta energia, ambizione e voglia di combattere - sottolinea coach Dusko Ivanovic - Sassari ha ottimi tiratori e buone guardie che possono sia creare gioco sia segnare: giocano in maniera veloce, con azioni rapide e prediligono molto il gioco in transizione. Sarà dunque fondamentale per noi controllare il ritmo della partita. Oggi arriverà a Bologna un nuovo giocatore, Justin Holiday: in comune accordo e nei prossimi giorni lavoreremo e vedremo insieme cosa fare”.

Ancora indisponibili Will Clyburn e Ante Zizic.

Arbitri: Direzione di gara affidata a C. Lo Guzzo, G. Dori, G. Capotorto.

Dove seguire la partita: Diretta su DMax Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno