Virtus, arriva Sassari: quando e dove vedere la partita

Bologna, 16 novembre 2024 - A meno di 48 ore dalla sfida con il Panathinaikos la Virtus si appresta a tornare in campo, domani sera all’Unipol Arena alle 20, con il Sassari. Terza sfida settimanale per i bianconeri che dopo Real e Pana in Eurolega tornano ad assaporare l’aria del campionato con la sfida con i sardi.

“Ci attende la gara con Sassari, sarà importante rigenerare le energie mentali e fisiche dopo la battaglia con il Panathinaikos - sottolinea l’assistant coach Daniele Parente - Affronteremo una squadra che predilige correre e attaccare nei primi secondi dell’azione con le guardie, i loro lunghi possono sia correre il campo che avere pericolosità fuori dall’arco. Sarà una partita molto insidiosa dal punto di visto tecnico a conclusione del terzo double-week consecutivo, la chiave della gara sarà controllare il ritmo e giocare secondo il nostro stile”.

Biglietti - Tagliandi in vendita sul circuiti Vivacket, mentre la biglietteria dell’Unipol Arena sarà aperta domani, domenica dalle ore 18.

Arbitri - Direzione di gara affidata ad Attard, Noce e Marziali.

Radio & tv - DAZN e Nettuno Bologna Uno