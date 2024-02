Virtus Bologna Scafati 94-67. Zanetti: “Ora voglio la Coppa Italia”

Bologna, 11 febbraio 2024 – Le prove tecniche in previsione della final eight di Coppa Italia dimostrano che la Virtus è una squadra in salute e che anche senza due giocatori importanti come Iffe Lundberg e Bryant Dunston è in grado di vincere le partite senza tenere in ansia i propri sostenitori fino all’ultimo quarto. A farne le spese è stata Scafati che si è presentata alla Segafredo Arena priva di Alessandro Gentile, rimasto in Campania a causa di un problema alla caviglia, e che avrebbe dovuto giocare la partita perfetta per tenere testa ad un avversario che è comunque nel gruppo delle terze di Eurolega. In realtà gli ospiti hanno impensierito i padroni di casa nel primo tempo e poi la V nera ha messo il turbo e non c’è più stata storia macinando canestri su canestri fino al +29 (94-65) realizzato da Rihards Lomaz a 23” dalla fine delle ostilità. Adesso tutta la concentrazione della truppa allenata da Luca Banchi è rivolta alla gara di giovedì quando a Torino affronterà Reggio Emilia nei quarti di finale della final eight.

"Ho detto chiaramente all’allenatore – spiega il presidente Massimo Zanetti – che la Coppa Italia è il nostro primo obiettivo stagionale. Lo scudetto è più complicato vincerlo e comunque la nostra squadra che io considero molto forte e che sta dimostrando di essere molto forte, adesso deve pensare alla Coppa Italia. L’anno scorso l’abbiamo persa contro Brescia che, se i pronostici saranno rispettati, ritroveremo sabato in semifinale. Intanto pensiamo al nostro impegno sapendo che arriviamo da un buon momento. La vittoria contro Scafati non è così banale come si potrebbe pensare e anche la sconfitta contro Monaco deve essere riportata nel suo contesto. I monegaschi sono una delle migliori squadre di Eurolega e se entrava un canestro l’avremmo vinta noi".

Reggio Emilia è stata sportivamente bastonata da Brescia che ha confermato il suo primo posto nella classifica del campionato.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 94

SCAFATI BASKET 67

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 5, Belinelli 18, Pajola 2, Dobric 10, Mascolo 5, Lomazs 1, Shengelia 8, Hackett 5, Mickey 8, Polonara 5, Zizic 12, Abass 15. All. Banchi.

SCAFATI BASKET: Imade ne, Boriello ne, Sangiovanni ne, Mouaha, Pinkins 16, Rossato 11, Robinson 13, Rivers 10, Nunge 5, Pini 2, Strelnieks, Gamble 10. All. Boniciolli.

Arbitri: Partenicò, Borgo, Bartolomeo. Note. Parziali: 31-21; 49-41; 68-53. Tiri da due. Bologna 22/38; Scafati 19/32. Tiri da tre: 9/25; 6/23. Tiri liberi: 23/28; 11/15. Rimbalzi: 37; 28.