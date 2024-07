Virtus, sfuma l’idea Jones. Il play verso il Maccabi

Chiarita la situazione di Shengelia, che resterà in bianconero per altre due stagioni, la Virtus comincia a guardarsi intorno. Dovrebbe prendere la strada di Tel Aviv Chris Jones, il play del Valencia il cui nome era stato accostato ai bianconeri.

C’è da sostituire, anche pensando al campionato italiano, Abi Abass, che potrebbe finire a Dubai. Non è un segreto che il direttore generale della Virtus, Paolo Ronci, abbia sempre apprezzato le qualità di Davide Alviti, nell’ultima stagione a Trento, dopo le esperienze con Milano, Trieste, Treviso e Andrea Costa Imola. Spuntano però percorsi e ipotesi diverse: come quella che porterebbe a Gabriele Procida, prodotto del vivaio di Cantù (proprio come Abass), transitato per la Fortitudo e, dal 2022, a Berlino con la maglia dell’Alba.

Procida avrebbe una buona conoscenza anche dell’Eurolega. Detto che il Partizan si è già assicurato Iffe Lundberg e pareva aver fatto un pensierino anche a Ognjen Dobric, sui siti rimbalza anche il nome di James Nunnally, prossimo ai 34 anni, ma sempre tiratore letale. Il contratto che legava Nunnally (già in Italia con le maglie di Avellino e Milano) al Partizan è scaduto.

Uno degli ultimi dubbi, poi, riguarda Bryant Dunston, il maestro della difesa che, nei primi mesi in bianconero ha regalato spettacolo e certezze.

Poi via via ha pagato dazio con una carta di identità che non fa sconti.

La posizione di Bryant è strettamente legata a quella di Devontae Cacok, infortunatosi nella gara di Eurolega a Belgrado e sempre alle prese con la riabilitazione. In questo caso molto dipenderà dai tempi di recupero.

Arriva, infine, anche il congedo di Bruno Mascolo. "Probabilmente la stagione più stimolante e complessa della mia carriera. Piena di up and down, ma con al centro un gruppo di ragazzi con il quale andrei in guerra e in vacanza ogni giorno dell anno. Ai tifosi, mi avete fatto sentire il vostro calore ogni singola partita, che giocassi o meno, e per questo ve ne sarò sempre grato. Eccetto quando giocheremo contro, sempre forza Virtus".