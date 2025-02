Virtus Shengelia da record, ma non basta

Fenerbahce Istanbul 95Virtus Bologna 81

FENERBAHCE ISTANBUL: McCollum 15, Melli 8, Sanli 11, Mahmutoglu 3, Hayes-Davis 8, Biberovic 9, Hall 6, Pierre, Guduric 17, Zagars 6, Colson 12, Birch. All. Jasikevicius.

SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 12, Belinelli 3, Pajola, Visconti 3, Shengelia 35, Hackett 4, Grazulis 7, Morgan 11, Polonara 2, Diouf 2, Akele 2, Tucker. All. Ivanovic.

Arbitri: Perez, Zamojski, Baena.

Note: parziali 22-13; 46-37; 69-54. Tiri da due: Istanbul 18/27; Virtus Bologna 24/44. Tiri da tre: 17/29; 4/11: Tiri liberi: 8/12; 21/25. Rimbalzi: 26; 25.

ISTANBUL (Turchia)Il Fenerbahce mette il piede sull’acceleratore solo negli ultimi 5’ lasciandosi la Virtus a qualche metro dalle spalle, un cambio di passo che è possibile anche perché Dusko Ivanovic decide che Toko Shengelia non debba giocare l’ultima metà del quarto periodo, essendo la gara già persa, risparmiandolo per la gara di domani quando alla Segafredo Arena arriverà Venezia.

Non ci sono iperboli per descrivere la prestazione del georgiano con il tabellino che ai 35 punti segnati (record personale), già da soli sarebbero una notizia, aggiunge una precisione al limite della perfezione e pure 5 rimbalzi. Le statistiche, poi, non posso registrare, ma lasciano intuire quanto la sua leadership abbia tenuto compatto un gruppo che sta acquistando la mentalità di chi ci prova sempre anche quando la situazione sembra essere compromessa, ma che non ha ancora raggiunto questa durezza psicologica.

Altro da dire non c’è, se non che dopo l’uscita del numero ventuno bianconero a 4’48’’ dalla fine i padroni di casa toccano il massimo vantaggio sul +19 (89-70) e da lì in poi abbiano avuto vita facile nonostante chi era in campo abbia cercato un ultimo sussulto di orgoglio. E’ l’epilogo di una gara dove gli ospiti sono stati sotto per 39’ dopo essersi subito portati avanti sullo 0-2.

Grazie a un mortifero 17/29 nel tiro da tre il Fenerbahce infila con merito questo l’undicesimo successo consecutivo in Eurolega, ma dall’altra parte si torna a Bologna sapendo che in questo momento a questi livelli l’unica cosa che si può fare è quella di vendere cara la pelle non avendo a disposizione né Ante Zizic né Will Clyburn.

In palio non c’era nulla, ma sono arrivati diversi segnali rassicuranti per la final eight di Coppa Italia che si giocherà tra 10 giorni.