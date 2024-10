Virtus, spalle al muro. Banchi detta le regole: "Determinati e lucidi»

La Virtus ospita alle 20,30 (diretta Sky Sport) lo Zalgiris all’Unipol Arena. Per i bianconeri le prime due giornate di Eurolega si sono concluse con altrettante sconfitte e questo comporta che nell’impegno contro i lituani non ci siano alternative. O si vince, oppure diventa complicato tagliare il traguardo dei playoff anche se a onor del vero mancherebbero ancora 31 partite al termine della fase di qualificazione.

In altre parole per la proprietà c’è tutto il tempo per aggiustare una falsa partenza e aspettare chi, come Will Clyburn, non è ancora riuscito a esprimere neppure un pezzetto del suo talento. In realtà le occasioni sono tante, ma lo spazio cronologico è ristretto con la formazione allenata da Luca Banchi che già venerdì giocherà in trasferta sul campo del Monaco e questa frequenza così ravvicinata di partite mette ancora più sale sulla coda dei bianconeri.

"Apriamo questo primo doppio turno di Euroleague – spiega il tecnico della V nera – consapevoli di dover giocare una gara determinata e lucida, contro un’avversaria che sa esaltarsi nel gioco in transizione e sul penetra e scarica grazie alla versatilità dei suoi quintetti. Abbiamo un grande desiderio di centrare il primo successo europeo che solo una prestazione collettiva di alto livello potrà garantirci".

L’avere giocatori che viaggiano a velocità diverse a causa della condizione fisica ha costretto la Virtus a avere un rendimento altalenante lungo l’arco delle partite.

Si passa da momenti in cui il motore procede come se avesse il turbo ad altri in cui è palesemente ingolfato. Se uno dovesse valutare la squadra guardando a quello che è successo a Venezia dovrebbe dire che i momenti up si stanno ovattando e quelli down allungando, ma il contesto di sabato era molto particolare tra la delusione, per la sconfitta maturata a Lione, e la necessità di affrontare un affrontare un avversario che, mosso dall’orgoglio, ha cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Quello che è certo è che stasera bisognerà stare concentrati dall’inizio alla fine sapendo che lo Zalgiris non farà sconti.

"Sarà una partita tosta – a parlare è Achille Polonara –, ma giochiamo in casa e quindi dovremo mettere ancora più energia, sfruttando il calore dei nostri tifosi. In una partita come quella di oggi sarà cruciale iniziare bene a differenza di quello che abbiamo fatto nelle scorse gare. Lo Zalgiris ha esperienza e un nucleo di giocatori che si conoscono e giocano a Kaunas da tanto tempo".

L’unico uomo indisponibile è Devontae Cacok con Banchi che dovrà scegliere chi tenere in borghese. Abbastanza scontato che uno dei due sia Riccardo Visconti. Sul secondo nome la scelta è ristretta tra Nicola Akele e Andrejs Grazulis. Sarà presente il sesto uomo, vale a dire il pubblico con il suo sostegno, anche se gli spettatori sono i primi ad attendersi un segnale in controtendenza rispetto al gruppo sfilacciato che si è visto nelle prime due uscite casalinghe tra campionato e Eurolega.