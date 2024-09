Virtus, sprint mancato. Banchi si consola:. Zizic si fa sentire

Nella finale della quattordicesime edizione del ‘Città di Cagliari’ la Virtus viene sconfitta dalla Dinamo Sassari 69-68. Per questa seconda gara del torneo Luca Banchi recupera Toko Shengelia, arrivato nel capoluogo sardo venerdì a mezzanotte dopo aver disputato giovedì la partita in onore di Drazen Petrovic a Zagabria, ma deve sempre fare i conti con le assenze di Isaia Cordinier e del capitano Marco Belinelli che sono rimasti a Bologna con Andrejs Grazulis e Devontae Cacok.

Considerato che la distanza tra la semifinale e la finale è stata di sole 24 ore il coach bianconero deve mettere in campo anche soluzioni che difficilmente si vedranno durante la stagione per non costringere a inutili straordinari chi ha già giocato tanto.

La partenza è a freddo e Sassari sembra avere una marcia in più chiudendo il primo quarto sul punteggio di 20-12, poi la V nera aggiusta il tiro con Matt Morgan che al momento sta rispettando tutte le aspettative che ci sono su lui siglando anche il momentaneo sorpasso sul 28-30 grazie a due triple consecutive.

I bolognesi chiuderanno il primo tempo in vantaggio 37-38. Segnare 26 punti nei 10’ del secondo quarto è un bel segnale se si considera che Rayjon Tucker non si accenderà per tutto l’incontro e come già capitato contro il Gran Canaria i virtussini hanno sempre cercato di passarsi la palla.

Con Momo Diouf ancora un imballato dopo che la passata stagione non è stata affatto facile per il centro italiano di origine senegalese in questo momento l’assenza di Devontae Cacok si sta facendo sentire, mentre Zizic ha fatto vedere buone cose.

Qualche scintilla tra Will Clyburn e il presidente sassarese Stefano Sardara lascia intendere che anche in amichevole nessuno vuole perdere e con la partita che si incattivisce il calore del pubblico si fa sentire.

La nuova parità arriva sul 48-48 e poi è ancora la Dinamo a prendere in mano il pallino del gioco portandosi sul + 8 (58-50) a 8’13’’ dalla fine. A Banchi basta mettere in campo un quintetto un po’ più equilibrato per mettere subito a segno in controbreak di 6-0.

La stanchezza toglie smalto ad entrambe le difese e Clyburn con 1’22’’ da giocare con una schiacciata inchioda il punteggio sul 66-66. L’ex Cappelletti porta ancora i sardi sul +3 (69-66).

Di secondi ne mancano 15, canestro da due di Morgan, ma Bologna non è in bonus e la Dinamo può gestire la situazione. Per la Segafredo il miglior realizzatore è Zizic con 16 punti, seguito da Shengelia con 12.

L’analisi di coach Banchi: "Un buon test, che ci ha permesso di misurare la nostra condizione generale, sia dal punto di vista tecnico che fisico, evidenziando come scontato limiti di condizione e organizzazione che dovremo colmare".