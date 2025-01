Virtus, Tucker non vuole mancare. Ma per Ivanovic resta l’emergenza

Incassata una vittoria contro il Baskonia che ha davvero avuto il sapore dell’impresa, alle 20,45 (diretta Dazn) la Virtus ospitando Napoli chiude il programma dell’ultima giornata del girone d’andata. L’emergenza e praticamente la stessa di venerdì con Toko Shengelia, Ante Zizic e Will Clyburn che sono ufficialmente fermi a causa dei rispettivi infortuni, mentre i dubbi su Rayjon Tucker saranno sciolti dopo l’allenamento di questa mattina.

L’esterno statunitense è alle prese con un piccolo affaticamento muscolare, ma vorrebbe andare in campo nonostante il parere dello staff medico sia orientato verso un’altra direzione, per cui la decisione definitiva verrà presa dal coach Dusko Ivanovic solo oggi.

I partenopei chiudono la classifica con due vittorie in quattordici partite, ma le cose sono cambiate parecchio da quando al coach bolognese Giorgio Valli è stata affidata la guida tecnica della squadra azzurra.

"Affrontiamo Napoli – sono le parole dell’assistant coach Nenad Jakovljevic –, una squadra versatile con tanti punti nelle mani offensivamente parlando, come dimostrano le ultime partite. Continuiamo ad avere il focus sulla difesa, cercando di limitare il talento offensivo dei nostri avversari sia dal perimetro che sotto canestro, sapendo che possono contare su giocatori di esperienza anche europea".

L’arrivo di Valli sta avendo lo stesso effetto che ebbe quando nel 2014 approdò sulla panchina bianconera a stagione in corso per una esperienza che si concluse nel 2016 con una retrocessione, dove ebbe poche colpe visto la confusione che regnava all’interno della proprietà virtussina, avendo raggiunto i playoff nella primavera precedente.

L’altro ex di giornata è l’esterno statunitense Jacob Pullen e pure lui nel 2013 riuscì a raddrizzare una stagione che aveva preso una piega non positiva. Il capitolo mercato è tuttora attuale in casa della V nera che, vista la situazione di Zizic, sta valutando la possibilità di cercare anche un lungo che lo sostituisca.

Questa selezione va ad aggiungersi a quella già in atto per trovare un giocatore che possa colmare la lacuna creata dall’infortunio di Clyburn. Due gli aspetti che rendono complicata qualsiasi trattativa: il primo è che il club non fa accordi a lunga scadenza, ma le intese non vanno oltre il 30 giugno e il secondo è che tutto deve ricevere l’autorizzazione dalla proprietà. Oggi arbitrano Baldini, Galasso e Catani.