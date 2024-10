Virtus, una pausa che può essere d’aiuto. Zizic in bilico, Pajola prova a recuperare

Con un’ordinanza il sindaco di Casalecchio di Reno Matteo Ruggeri ha disposto il mancato svolgimento della gara tra Virtus e Tortona, incontro che doveva disputarsi nel pomeriggio di ieri. Ovvi i motivi di sicurezza che hanno portato a questa decisione visto quanto sta accadendo nel territorio metropolitano di Bologna tra smottamenti e allagamenti.

La LegaBasket non ha ancora definito la data in cui si disputerà il recupero e non sarà facile trovare uno spazio vista l’agenda dei due club, entrambi impegnati nelle rispettive manifestazioni europee. Per la partita contro i piemontesi il coach Luca Banchi non avrebbe avuto a disposizione il play Alessandro Pajola, che si è infortunato alla schiena nella trasferta di venerdì scorso con il Monaco.

Lo staff medico sta facendo gli straordinari per consentire al giocatore di prendere parte all’incontro di mercoledì, quando la Segafredo sarà impegnata a Belgrado. Non dovrebbero esserci particolari novità nel roster bolognese e i condizionali sono legati a un’operazione che il club ha deciso di imbastire per cambiare qualcosa nella rosa virtussina. La proprietà non è disponibile a concedere un extrabudget a chi amministra la società per cui l’unico modo per portare sotto le Due Torri un volto nuovo è quello di creare uno spazio salariale con una cessione.

Due sono i candidati: il primo è Ante Zizic, che potrebbe avere un mercato interessante in Eurolega vista la sua esperienza e il suo fisico, e il secondo è Andrejs Grazulis, un’operazione molto più complessa dato che l’ala lettone non si è ancora lasciata alle spalle un infortunio al ginocchio destro. I due ingaggi sono molto diversi, ma essendo la V nera l’unica squadra della prima competizione continentale a non aver ancora ottenuto un successo e avendo deciso di rinnovare la fiducia a Banchi, qualcosa va cambiato in un gruppo in cui il rendimento è caratterizzato da uno strano andamento dove a momenti di gioco ad alto livello si alterano improvvisi blackout.

In ogni caso si cerca almeno un centro per andare a colmare una lacuna dovuta sia all’assenza prolungata di Devontae Cacok sia al fatto che in questo primo periodo Zizic ha spesso fatto fatica a entrare nei meccanismi della squadra confermando le stesse difficoltà che fin dallo scorso gennaio hanno caratterizzato questa sua esperienza sotto i portici di Basket City.

Da oggi si lavora in previsione della trasferta serba, sapendo che il pronostico non vede i bolognesi partire come favoriti.

Complice il rinvio della gara di ieri in campionato, in testa alla classifica troviamo solo Trento.