Virtus torna l’Eurolega contro Valencia. Ecco dove vederla in tv

Bologna, 28 febbraio 2024 – Si torna a respirare aria d’Europa in casa Virtus. Domani sera alle 20.30 la formazione di Luca Banchi torna in campo alla Segafredo Arena per ospitare, nella 18esima giornata di Eurolega, il Valencia. Appuntamento importante per i bianconeri che lasciatesi alle spalle l’amarezza della Coppa Italia e i tanti impegni con le rispettive nazionali si sono in pratica ritrovati solo alla vigilia della sfida con gli spagnoli.

“Valencia è una squadra molto fisica, in grado di produrre numeri che oggi la rendono la seconda miglior difesa dell’ EuroLeague per punti concessi agli avversari – conferma coach Banchi -. Ci aspetterà per tanto una gara intensa, caratterizzata dall’incognita legata all’esigenza di radunare la squadra un solo giorno prima di un impegno così importante. Sarà nostro compito trovare ritmo, fiducia ed intensità, contro un avversario che dispone di quintetti molto atletici e versatili, caratteristiche di una squadra fin qui capace di garantire un rendimento molto continuo”.

Un confronto duro, ma al tempo stesso fondamentale per una Virtus che ha in mano il proprio destino europeo. “Ci aspetta una grande partita domani, abbiamo il vantaggio di giocarla in casa nonostante non abbiamo avuto tanto tempo per allenarci – conferma Ante Zizic -. Abbiamo fatto solo un allenamento tutti insieme ma dovremo comunque seguire il nostro piano partita, giocando in maniera dura fin dall’inizio. Valencia è una buona squadra, stanno giocando bene in questa stagione: dovremo sicuramente bloccare la loro transizione ed evitare di subire canestri facili”. L'unico indisponibile di lungo corso in casa bianconera è Devontae Cacok. Arbitri – Direzione di gara affidata al trio composto da Javor, Nikolic, Peerandi. Radio & Tv – Diretta tv su Sky Sport, Dazn, Euroleague.TV e radio su Nettuno Bologna Uno.