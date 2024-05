La Virtus vince, convince e agguanta la vetta della classifica

Bologna, 5 maggio 2024 – Vittoria e primato per la Virtus che, alla sua ultima apparizione in stagione regolare batte 108-61 Trento e chiude la stagione regolare al primo posto.

Primato e vantaggio del fattore campo per tutti i playoff, è una Virtus vincente e convincente quella che alla Segafredo Arena fa un sol boccone di Trento, già doppietta al primo stop e strapazzata sotto la gragnola di 11 triple (50 per cento dalla lunga distanza) e con una percentuale nel tiro da 2, 25 su 34 alla fine per i bianconeri, davvero straordinaria.

Tutto facile quindi per una Virtus decisa, pronta e che manda a bersaglio 11 giocatori. Adesso si parte con i playoff, in cui la Virtus avrà il vantaggio del fattore campo per tutte le serie. La corsa scudetto dei bianconeriSi comincia già sabato prossimo con Tortona giunta ottava dopo aver perso malamente oggi a Treviso.

Il tabellino

Virtus Bologna 108 Aquila Trento 61 VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 8, Lundberg 11, Belinelli 20, Pajola, Dobric 7, Mascolo 8, Shengelia 15, Hackett 8, Mickey 14, Polonara 2, Zizic 6, Abass 9. All. Banchi AQUILA TRENTO: Ellis 12, Alviti 14, Conti 2, Forray 2, Cooke 11, Diarra, Placinschi, Biligha 6, Mooney 5, Baldwin 9. All. Galbiati Arbitri: Begnis, Quarta, Nicolini. Note. Parziali: 30-15; 64-28; 85-41. Tiri da due: Bologna 25/34; Trento 18/37. Tiri da tre: 11/22; 6/35. Tiri liberi: 25/28; 7/9. Rimbalzi: 39; 27.