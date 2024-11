Zizic & Pajola La Virtus si sblocca in casa

Virtus Bologna

84

Maccabi Tel Aviv

77

SEGAFREDO : Cordinier 11, Belinelli 7, Pajola 10, Clyburn 11, Shengelia 16, Grazulis ne, Morgan 5, Polonara 6, Diouf 2, Zizic 14, Akele, Tucker 2. All. Banchi.

MACCABI TEL AVIV: Hoard 7, Lee 5, Menco ne, Sorkin 8, Rayman 2, Dibartolomeo 9, Rivero 7, Cohen ne, Randolph 21, Jokubaitis 10, Gabriel 5, De Julius 3. All. Kattash.

Arbitri: Garcia, Bissang, Lezcano.

Note: parziali 25-17; 45-39; 60-55. Tiri da due: Virtus Bologna 21/38; Tel Aviv 25/51. Tiri da tre: 11/25; 7/17. Tiri liberi: 9/17; 6/9. Rimbalzi: 32;37.

Nella nuova stagione che è iniziata da poco più di un mese, è la prima volta che la Virtus riesce a vincere una partita di Eurolega davanti al suo pubblico. Non è un caso perché la V nera ha trasmesso il senso di essere una squadra. Quella sensazione che fini qui era mancata. Ci sono poi i 23 assist a dimostrare quanto i bianconeri si siano cercati in una sfida che nascondeva diverse insidie e nella quale i nervi potevano creare un brutto scherzo a una formazione che ha tirato molto male dalla lunetta registrando una precisione inferiore rispetto a quella che ha messo in campo nel tiro da due.

La pallacanestro è uno sport che non si può solo leggere con i numeri, anche se spesso le cifre aiutano a capire dove stia la chiave del risultato, e i 14 punti di Ante Zizic conditi da 9 rimbalzi dicono che la sua crescita e il suo coinvolgimento hanno dato un volto diverso a questa Segafredo. Dei tanti episodi che hanno consegnato la vittoria ai bolognesi il canestro da tre messo a segno da Alessandro Pajola a 36’’ dalla fine è stato quello più decisivo.

Un po’ perché ha tagliato definitivamente le gambe al Maccabi fissando il punteggio sull’83-77 e un po’ perché qualche settimana fa l’assetto con un solo vero lungo in campo non sarebbe stato altrettanto efficace. E’ questo l’epilogo di un incontro dove il coach ospite Oded Kattash ha perso la testa rimediando due tecnici nella stessa azione, venendo così espulso. Con i bolognesi che diverse volte hanno toccato il +8, senza mai sferrare il colpo del ko.

In ogni caso è arrivata la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Eurolega e l’impressione generale è che la svolta sia arrivata. Domani ci si attende una conferma a Varese, per una trasferta inibita a chi risiede a Bologna e provincia.