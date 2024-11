Vuelle A Brindisi per trovare continuità

La Vuelle scende in campo oggi a Brindisi (ore 18) per cogliere la seconda vittoria consecutiva in uno scontro diretto che potrebbe svoltare la stagione di chi se lo aggiudicherà fra Carpegna Prosciutto e Valtur. "Ci siamo allenati molto bene in questi giorni, anche Ahmad ha fatto una buona settimana di lavoro e lo aspetto ad una buona prestazione a Brindisi insieme ai suoi compagni", è la premessa di coach Spiro Leka che taglia corto sul ‘caso’ di cui si è discusso tutta la settimana, ovvero se l’americano è ancora con la testa dentro quest’avventura pesarese o meno.

Ma di risposte ne sono attese anche altre, in particolare da chi sembra finalmente uscito dal tunnel, come capitan Imbrò. "Su di lui avevo pochi dubbi – risponde coach Leka –. Non è che lo scopro io oggi, sono dieci anni che Imbrò sta dimostrando a tutti i livelli che è un giocatore valido con delle qualità: era solo questione di tempo. Noi stiamo facendo di tutto per metterlo in condizioni migliori, ma anche lui ha fatto la sua parte. Siamo contenti e speriamo che ci aiuti a vincere anche altre partite". A cominciare da quella odierna in programma al Pala Pentassuglia, un duello fra le due retrocesse dalla serie A che si trovano in una situazione di classifica inattesa alla vigilia. Può essere anche per la disabitudine a giocare al piano di sotto? "Non credo c’entri questo fatto. Quella di ogni squadra è una storia che inizia in agosto: ciascuna stagione ha le sue insidie, dipende dalla costruzione del roster e da tanti altri fattori. E’ normale che l’A2 abbia le sue caratteristiche e quest’anno è ancora più intrigante e difficile, con 20 squadre riunite in un girone unico". La formazione di coach Piero Bucchi è stata falcidiata dagli infortuni ed ha ancora ai box uno degli americani (Ogden) oltre a De Vico. Com’è cambiata in questi mesi? "Brindisi è partita in salita: domenica scorsa è rientrato Vildera, che per loro è molto importante, ma nel frattempo avevano fatto due aggiunte con Del Cadia per tamponare la sua assenza ed Almeida al posto di Ogden. Hanno vissuto di alti e bassi però in casa, nonostante le difficoltà attraversate, hanno battuto sia Forlì che Udine, due vittime illustri. Quindi significa che in alcune serate hanno saputo esprimere una certa intensità di gioco: dovremo stare attenti proprio a questo fatto, soprattutto all’inizio del match. Un giocatore a cui fare particolarmente attenzione? Calzavara, un ottimo giovane che si sta mettendo in luce".

Elisabetta Ferri