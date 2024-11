Vuelle, la vittoria con Cento per spazzare via il periodo nero

Pesaro 17 novembre 2024 - Dopo le contestazioni, i fischi, lo sciopero dei tifosi, la convocazione della squadra chiamata a rapporto del presidente, la Vuelle torna alla vittoria battendo il Cento per 78 a 60.

Incassa i due punti che fanno morale, Pesaro, anche se la formazione ospite (senza Delfino) non ha opposto una... fortissima resistenza anche perché il miglior marcatore di Cento è stato il play tascabile Tanfoglio con 17 punti segnati.

Una gara quella vinta dalla Carpegna Prosciutto che calma un po' i tifosi, ma che apre un problema che non è passato inosservato: l'eroe dei due mondi di questa prima parte di stagione e cioè il play Ahmad è stato in campo solamente 10 minuti nel primo tempo e poi non ha visto più il parquet.

E la squadra di Leka ha avuto una reazione molto forte sotto il profilo dell'impegno giocando anche maggiormente di squadra.

Impegno mostrato soprattutto in difesa: una pressione sui piccoli di Cento che ha fatto subito la differenza perché ha messo in difficoltà l'attacco ospite tanto che l'ala Henderson ha segnato il primo canestro solamente nella ripresa.

Una gara che Pesaro ha sostanzialmente dominato - superando anche i venti punti di vantaggio - dall'inizio alla fine del match. E nel corso della gara si è messo in mostra soprattutto De Laurentis che si è visto servire molto bene sui tagli nell'area avversari sempre buoni palloni sia da Imbrò che da Parrillo. Il centro biancorosso ha chiuso con 14 punti segnati, secondo marcatore dopo King, con 5 su 6 da sotto e 1 su 1 dalla distanza.

Giornata di quelle storte quella di Maretto che ha chiuso i suoi 16 minuti in campo con 0 su 4 al tiro. Da mettere in rilievo anche la prestazione di Bucarelli che ha giocato in posizione di guardia portando a casa un 5 su 7 complessivo al tiro.

Una rivolta degli italiani contro Ahmad? Oppure la scelta di Leka è stata solamente una punizione nei confronti del play americano?

Una domanda sul tappeto all'interno di una giornata che comunque ha visto contestazioni nei confronti del massimo dirigente del consorzio.