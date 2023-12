Vuelle, domani una grana in più. Varese ha ingaggiato Mannion

Colpaccio a sorpresa, e sul filo di lana, di Varese che ha tesserato Nico Mannion in tempo per la sfida con la Vuelle. Fallito il ritorno di Colbey Ross, che ha preferito l’offerta di Tortona e quello di Markel Brown, approdato a Napoli, la Openjobmetis ha preferito dirottare le operazioni su un italiano - che non necessita del visto - per accorciare i tempi, trovando nella serata di mercoledì la disponibilità del ‘rosso’ che non stava trovando spazio né soddisfazioni nelle fila del Baskonia, a Vitoria. Siglato l’accordo per il prestito sino al termine di questa stagione, Mannion si è imbarcato ieri mattina presto dalla Spagna alla volta di Bologna, riuscendo perfezionare il tesseramento nei tempi previsti dalla Lega Basket. Il play sarà così in campo domani sera alla Vitrifrigo Arena contro la Carpegna Prosciutto accendendo così un bel duello con Andrea Cinciarini.

"Diamo il nostro benvenuto a Niccolò Mannion che diventa ufficialmente un giocatore della nostra squadra – la dichiarazione del gm di Varese, Maksim Horowitz –. Un giocatore giovane che porta alla nostra causa una combinazione unica di dinamismo, creatività, abilità ed intelligenza cestistica. Essendo un giocatore della Nazionale italiana, sappiamo che Nico è felice di tornare in Italia e giocare con la maglia di Varese e noi siamo altrettanto felici che possa vivere i nostri tifosi e la nostra città. Siamo convinti che s’inserirà bene nella squadra e nel nostro sistema di gioco. Crediamo che non solo possa migliorare la nostra attuale stagione, ma anche che possa diventare ancora più forte. Non vediamo l’ora di vederlo giocare con noi". Varese avrà solo un giorno per inserirlo, Pesaro avrà un solo giorno per trovare le contromisure. Una bella partita a scacchi, in cui Buscaglia potrebbe pescare l’alfiere giusto in Tambone, forse l’uomo adatto per mettergli la museruola vista la velocità del rosso ex Virtus che alla corte delle V nere ha giocato due stagioni senza mai riuscire a mostrare le qualità che invece riesce sempre a far valere con la maglia azzurra, dove c’è Pozzecco che crede ciecamente in lui.

Di sicuro, vista l’assenza di Moretti che aveva tolto un po’ di pepe alla partita, l’arrivo di Mannion restituisce interesse e curiosità a questa sfida che mette in palio due punti cruciali per entrambe: se dovesse conquistarli Varese significherebbero tantissimo in classifica per una formazione in difficoltà; ma se dovesse conquistarli la Vuelle, oltre a dare più tranquillità in chiave salvezza alla squadra di Buscaglia, potrebbero contribuire a riaccendere obiettivi un tantino più ambiziosi in una piazza rinvigorita dal ritorno di Cinciarini che ha già fruttato una vittoria in trasferta a Pistoia davvero pesante.

