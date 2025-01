Vuelle Esame Brindisi per tornare a correre

Parte il girone di ritorno e sarà asimmetrico, come ormai d’abitudine nelle ultime stagioni anche al piano di sopra. Questo regalerà più imprevedibilità alla seconda parte della stagione che assegnerà le posizioni per la post-season.

Già la prima giornata si presenta molto stimolante per la Vuelle che ritrova, a distanza di un mese e mezzo, la Valtur Brindisi, l’ultima squadra con cui a fine novembre perse in trasferta prima di dare inizio alla grande riscossa. Sarà l’occasione per rimisurarsi a breve distanza con una formazione che era partita, come Pesaro, con la speranza di risalire dopo la retrocessione o quantomeno di combattere per quell’obiettivo. Invece oggi la squadra di Piero Bucchi si trova al 13° posto, due lunghezze sotto i biancorossi, dopo aver pagato un avvio complicato anche a causa dei tanti infortuni. La squadra pugliese ha ritrovato un Byron Allen da urlo, sbloccatosi proprio nel match contro la Carpegna Prosciutto dopo essere stato anche a rischio di taglio: domenica nella vittoria contro Livorno ha realizzato 34 punti (con 37 di valutazione).

Nel frattempo Bucchi ha anche recuperato l’altro straniero, Mark Ogden, dall’infortunio: l’ex Fortitudo è un giocatore molto produttivo in questa categoria e sarà un fattore in più a cui fare molta attenzione. Inoltre, nonostante il ritorno di Vildera sotto i tabelloni, è stato confermato sino al termine della stagione anche Del Cadia, quindi la gara si presenta certamente più tosta rispetto all’andata. In questo mese di gennaio, che presenta ben sei partite in calendario, con due turni infrasettimanali, la Vuelle avrà tre gare in casa di cui approfittare per far legna: domenica con Brindisi, poi il 19 con Milano e infine il 26 con Nardò. In trasferta invece, avendo già giocato a Cividale il 5, viaggerà il mercoledì: il 15 sarà di scena a Livorno, mentre il 29 ad Avellino. Se il recupero sul campo di Danilo Petrovic sembra cominciato definitivamente contro la banda di Pillastrini, quello di Parrillo è ancora lontano.

Per rimpiazzarlo sfruttando uno dei due movimenti che erano consentiti nel girone d’andata c’è tempo fino a venerdì 10 gennaio; diversamente, un acquisto effettuato dopo questa data brucerà uno dei due movimenti di mercato permessi nel ritorno. E la cosa ha ovviamente un peso diverso. Intanto l’Urania Milano, dopo aver ceduto Giordano Pagani a Nardò, l’ha subito rimpiazzato con Kevin Ndzie, centro camerunense di formazione italiana, classe 2011, in prestito proprio da Brindisi fino al termine della stagione. Continuare a dire che non ci sono giocatori sul mercato non è esatto, è che bisogna essere fermamente convinti dell’affare che si vuole portare a termine, a costo di pagare un buy-out al club che deve mollare il giocatore. Se non c’è questa volontà in casa Vuelle, o magari mancano le risorse per farlo, sarebbe meglio essere chiari con la propria tifoseria anziché continuare a parlare di un generico monitoraggio senza costrutto.

Elisabetta Ferri