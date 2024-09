Vuelle La spinta dei tifosi: "Lottiamo insieme"

La voglia di tornare al palazzo, per vedere questa nuova Vuelle lottare sul campo per riconquistarsi la serie A, è palpabile tra i tifosi biancorossi. Sono stati loro stessi a confermarlo, presentandosi in centinaia martedì sera in Piazza del Popolo durante la presentazione della squadra, dove in tanti non sono voluti mancare all’appuntamento. "Ci aspettiamo sicuramente un campionato difficile – spiega Paolo Gennaretti, arrivato in piazza con la famiglia – ma credo che tutti i tifosi si aspettino di vedere in campo dei giocatori che hanno voglia di lottare per questa maglia. Questa è, secondo me, la cosa più importante". E’ chiaro che, come ripetono a gran voce con un coro anche i ragazzi della curva presenti in piazza, il desiderio di tutti i tifosi sia quello di tornare al più presto in serie A. "La massima serie è l’obiettivo principale di quest’anno, come sta confermando anche la società – dice Marco Vanzolini – e speriamo sia davvero così, perché credo che il campionato sarà talmente tanto difficile che chi riuscirà ad essere promossa, sarà una squadra di altissimo livello, che potrebbe addirittura giocarsi anche i play-off di A1. Quindi ci auguriamo che la Vuelle possa raggiungere già da quest’anno l’obiettivo".

Mancano poco più di due settimane all’inizio del campionato, con la prima trasferta sul campo di Nardò, in programma il 29 settembre. Poi la prima gara in casa contro Vigevano, il 2 ottobre. "Sono curioso di vedere questi ragazzi esprimersi sul campo – dice Andrea Barbanti, tornato a vedere la presentazione della Vuelle dopo tanti anni – quindi non vedo l’ora di vedere la prima partita in casa. Il progetto che hanno presentato è ambizioso ed anche se siamo scesi di un gradino, militando nel campionato di A2, ci aspettiamo di vedere delle belle partite, anche perché, dopo tanti anni non lotteremo per la salvezza ma per centrare la serie A". L’entusiasmo, oltre che tra i tifosi, è palpabile anche tra i consorziati, come spiega Tommaso Bertini, Chief Marketing Officer di Alpitour Word: "Siamo molto felici di essere anche quest’anno al fianco della Victoria Libertas con il Brand Eden Viaggi, con cui sponsorizziamo la squadra da oltre 10 anni – commenta –. La nuova governance aziendale ha permesso di creare una squadra competitiva in tempi molto rapidi. Siamo certi che la Serie A2 offrirà un campionato entusiasmante e ricco di sfide tra le tante squadre pronte a contendersi la vittoria, con l’auspicio di tornare prima possibile a competere in A1".

Alice Muri