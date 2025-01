Vuelle, settore giovanile e tornei. Il team di Luminati ok a Bologna. Under 14 sesti al torneo "Ravaglia»

Si sono conclusi due tornei di straordinaria importanza nazionale, e non, che hanno visto il settore giovanile della Victoria Libertas Pesaro protagonista. Dal 2 gennaio al 6 la formazione under 17 di coach Luminati ha partecipato al Torneo Bruna Malaguti di Bologna, principale competizione dell’annata, quasi un antipasto di metà stagione in vista delle fasi calde dei campionati in preparazione alle Finali Nazionali. La VL ha concluso con un ottimo settimo posto, frutto di tre vittorie e due sconfitte, dimostrando il talento presente nel roster e ancora tanti margini di miglioramento.

Il torneo si è aperto con la sempre molto complicata sfida all’Orange 1 Bassano, poi terza classificata, nella quale però i pesaresi hanno giocato a viso aperto, iniziando il match avanti 15-6 e soffrendo poi l’atletismo degli avversari con il proseguo del match, pagando a caro prezzo il secondo e il quarto quarto, nel quale un parziale di 45-20 ha fatto la differenza per la sconfitta 75-53. Ma al passo falso inaugurale sono seguite poi due vittorie, la prima contro la padrona di casa di Bologna San Lazzaro e la seconda contro la Virtus Padova, guadagnandosi la qualificazione alle semifinali 5°-8° posto.

Nella semifinale la possibilità di giocarsi il quinto posto svanisce nell’ultimo periodo, dove la stanchezza e la poca lucidità generano un 11-26 di parziale che dal 50-50 porta al 61-76 finale. Nella finale 7°-8° però la VL si ricompone e batte Apu Udine del miglior marcatore del torneo Igor Stjepanovic (29 punti a partita) con il punteggio di 78-72. Miglior marcatore della formazione biancorossa è stato Samuele Grasso, autore di 13.2 punti della gara, premiato, in quanto 2009 e quindi più piccolo di un anno rispetto agli under 17, come miglior giovane dell’intero torneo.

Sesto posto invece per la VL Pesaro under 14 nel Torneo Chicco Ravaglia di Rimini, torneo che ha visto negli anni partecipare anche Luka Doncic, dove i ragazzi allenati da coach Nando Labella hanno ceduto nella prima partita all’Olimpia Milano (poi finalista) 80-57, ma si sono rifatti immediatamente il giorno dopo battendo College Borgomanero 84-57. Qualificati quindi anche loro per il 5°-8° posto, nella semifinale hanno sconfitto i tedeschi di Bonn Rhöndorf 76-73 (26+11 rimbalzi per Darius Cornis) per poi però salutare il torneo con una sconfitta contro gli ungheresi del Rátgéber Kosárlabda Akadémia 87-70.

Ora qualche giorno di riposo e poi ripartono tutti i campionati con i gironi di ritorno: primo impegno in programma giovedì, domani, con la VL under 19 in campo a Bologna contro la Virtus.

