Vuelle Stasera ad Avellino altra gara-svolta

Il girone di ritorno snocciola velocemente le sue giornate: questa sera alle 20.30 la Vuelle sarà di scena ad Avellino contro una formazione che sta disputando una stagione sorprendente tenuto conto che si tratta di una neo-promossa: gli irpini hanno gli stessi punti dei biancorossi e li precedono in classifica avulsa nel terzetto a quota 26 con Verona.

La squadra di Spiro Leka, che viene da 9 vittorie nelle ultime 10 e vuole continuare la sua risalita verso i playoff: questa trasferta potrebbe essere uno snodo cruciale per riagganciare qualche formazione della parte alta della graduatoria. "Quella di Avellino è una partita molto importante per noi anche in ottica futura – sottolinea Khalil Ahmad –, pensando agli obiettivi che intendiamo raggiungere. Siamo pronti per affrontare questo match che si preannuncia molto impegnativo e intenso, consapevoli di quanto sia importante scendere in campo con il giusto approccio per una prestazione di valore e per cercare di regalare una bella soddisfazione ai tifosi di Pesaro e anche a coloro che affronteranno il lungo viaggio alla volta di Avellino, nonostante la distanza e il fatto che si giochi in infrasettimanale". Il coinvolgimento emotivo nelle sorti della squadra pesarese da parte del capo-cannoniere del campionato è sicuramente cresciuto col passare dei mesi e questo è un fattore perché avere un giocatore col talento di Ahmad diventerà ancora più ‘pesante’ con l’avvicinarsi delle partite decisive. "Avellino è una delle poche squadre che ha mantenuto sia lo stesso parco giocatori che il medesimo sistema di gioco rispetto all’andata – spiega Luca Pentucci, assistant coach di Leka –. Si può considerare la sorpresa del campionato visto che si tratta di una matricola e sta viaggiando con una continuità impressionante, ha fatto un ottimo girone d’andata e sta proseguendo nel suo bel percorso: è stata costruita con intelligenza ed è ben allenata. Per noi è quindi una trasferta insidiosa, anche per il breve tempo di recupero dal match di domenica ed il lungo viaggio affrontato".

Si può ben dire che Mussini stia producendo cifre da terzo americano e cercare di limitarlo sarà una delle chiavi di serata: "Lo conosciamo bene, è un nostro ex e sta ripagando alla grande la fiducia che gli è stata concessa al fianco di due americani che hanno sostanza e intensità e portano alla causa sia punti che rimbalzi. Bisognerà avere un buon approccio, come sempre fuori casa, e mantenere i nervi saldi per non farsi condizionare dagli aspetti ambientali. Li abbiamo già affrontati due volte, prima in pre-campionato e poi all’andata, quindi dovremo far tesoro delle informazioni raccolte in queste due partite". Lombardi è finito un po’ ai margini, solo per l’influenza che l’ha colpito? "No, è che adesso col pacchetto lunghi al completo e King che balla fra il 3 e il 4 gli spazi si sono ridotti per tutti quindi la competizione è aumentata e i minuti bisogna guadagnarseli, ma abbiamo bisogno della sua energia".

Elisabetta Ferri