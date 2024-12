Zare Markovski critica i secondi tiri concessi da Pistoia: "Dobbiamo migliorare l'atletismo"

Zare Markovski punta di nuovo il dito sui secondi tiri concessi da Pistoia e sinceramente analizzando l’andamento della partita e lo scarto finale di 6 punti, tutti i torti il tecnico biancorosso non li ha.

"Loro prima ci hanno devastato fisicamente – prosegue Markovski – poi quando sono calati fisicamente siamo rientrati ma come ho detto non si possono concedere così tanti secondi tiri. Dobbiamo lavorare di più e meglio per ottenere il massimo dal nostro atletismo è questa la strada da percorrere".

A be guardare ancora una volta spiccano i minutaggi che per quanto riguarda la panchina sono stati veramente esigui. "Ho fiducia in tutti i giocatori – spiega il tecnico biancorosso – e quando parlo di lavorare di più sull’atletismo mi riferisco anche a questo ovvero al fatto che tutti devono dare di più sotto questo punto di vista. Non a caso negli ultimi due minuti abbiamo chiamato due time out per dare fiato alla squadra. E non a caso abbiamo dovuto aspettare che loro scendessero fisicamente, nel primo quarto abbiamo segnato 35 punti e nel secondo 52, dopo siamo riusciti a fare qualcosa di più".