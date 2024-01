Ancelotti, ecco il titolo numero 27 dopo il rinnovo al Real: Barcellona steso nella Supercoppa spagnola

Madrid, 15 gennaio 2024 – Perché il Real abbia voluto tenersi stretto Carlo Ancelotti, rinnovandolo fino al 2026 e zittendo le sirene brasiliane, è stato chiaro guardando la Supercoppa spagnola andata in scena a Riad. I Blancos hanno schiantato il Barcellona di Xavi vincitore del campionato 2022-2023. E’ finita 4-1, con tripletta di Vinicius e gol finale di Rodrygo. Un dominio che certifica, ce ne fosse ancora bisogno, la consistenza della corazzata allenata da Carletto, e ovviamente il valore di un tecnico dalla carriera irripetibile. I trofei vinti dal tecnico di Reggiolo diventano 27, e con il Real sono undici, come Zidane.

Va ricordato che Ancelotti detiene il record di 4 Champions vinte, due col Milan e due col Real. La leggenda comunque continua ad aggiornarsi, e la laurea honoris causa conferitagli dall’Università di Parma appare sempre più meritata.

“È il mio undicesimo titolo al Real? – dice Ancelotti – Sono felice, ma dobbiamo lottare per vincere il dodicesimo. È stata una serata speciale, ma a Madrid ci sono tante notti speciali. Questa è la forza di questo club".

Il Real delle stelle – già memorabile la stagione di Bellingham, inventato tuttocampista proprio da Re Carlo – è in piena corsa per vincere la Liga. Ma deve superare la sorpresa Girona, a +1 con una gara in più. Per un tecnico capace di vincere il campionato in cinque Paesi diversi, l’ennesima sfida da affrontare con la concretezza e la fiducia di sempre. Riuscendo a orchestrare le sue stelle in maniera mirabile, con una naturale allergia alla polemiche.