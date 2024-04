8. Nestorovski stecca, Bellusci gladiatore. Rodriguez sbaglia ancora, bene Tarantino

Vasquez 6. Stavolta salvato da esecuzione già scritta da un palo con velleità ascetiche, mette un altro mattoncino nel muro dei clean sheet consecutivi che lo consegnano alla storia della sua squadra.

Vaisanen 6. Difensivamente ineccepibile, ha sulla coscienza quel pallone che lascia il tappo alla partita prima del riposo. A posteriori, probabilmente, è stato meglio così…

Bellusci 7. Solito gladiatore. E’ comunque al posto giusto nell’unica sbavatura difensiva dei suoi della partita. Ma quello schiaffo all’arcobaleno di Caligara che finisce sulla testa del divino Eric vale un grazie in più.

Mantovani 6. Finisce – e ne esce indenne – nel vortice del buco nero che può cambiare la stagione dei suoi. Gara da ex senza sbavature.

Falzerano 6. Motorino sempre acceso, inizia ad avere il serbatoio in riserva e comprendiamo anche i motivi.

Valzania 5. Ha un paio di buone idee, ma le spegne.

Di Tacchio 6. Fa il dovuto.

Caligara 5.5. Tira da fuori, male. Tra le linee non la mette praticamente mai. A sensazione Carrera continua a dargli fiducia anche per questioni mentali. Ci piace pensare che il corner a parabola che riaccende tutto sia una giocata voluta.

Zedadka 5.5. Altro tono di grigio nella sua stagione. C’è un’istantanea che dà la sensazione di cosa serva e cosa meno in questo momento del Picchio: gli capita un pallone a mezza altezza al limite da difendere o provare a giocare per i compagni. ’Inventa’ una rovesciata da Mai dire Gol come se Ternana-Ascoli fosse una partita ’balneare’, per dirla alla Giuseppe Pastore.

Duris 5.5. Altro vassoio con poca carne.

All.Carrera 6. Stavolta è il risultato a salvarlo. Perché la prestazione dei suoi è copia-incolla rispetto alle ultime. I suoi cambi sono ruolo per ruolo quasi in stile conservativo. Fate una cosa, cancellate quanto abbiamo scritto sopra su di lui: ora, soprattutto ora, conta vincere. E lui, a Terni, c’è riuscito. Basta ed avanza. Per i disegnini con le pedine, frecce in su, triangoli in giù, moduli, numeri e statistiche, ci sarà tempo. Ora, soprattutto ora, conta vincere.

Dal 62’ Rodriguez 5. Quel pallone, in questa partita, con quello che vale, devi buttarlo dentro.

Dal 62’ Masini 6. Non emerge, né sparisce.

Dal 72’ Tarantino 6.5. Pronti-via, neanche il tempo di chiederci se sarà in grado e fa la "cosa di calcio" più bella della giornata. Sa dove mettere la palla al 99 un secondo prima di toccarla. E la mette perfetta.

Dal 72’ Celia 6. Partecipa con un paio di volate.

Arbitro Ghersini 6.5.

Daniele Perticari