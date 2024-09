Adjapong e Tirelli, fiato sospeso in vista di Chiavari

L’Ascoli si prepara alla delicata trasferta di Chiavari con il serio rischio di dover ridisegnare l’intera corsia di destra. Claud Adjapong e Mattia Tirelli sono usciti malconci dal confronto vinto al Del Duca lunedì sera per 1-0 (gol vittoria di Varone) contro la Pianese e per tutti e due si tratterebbe di una problema alla caviglia. Nel caso dell’attaccante 22enne si parla addirittura di una distorsione, situazione che complicherebbe non poco la possibilità di rivederlo in azione anche al Comunale nel delicatissimo faccia a faccia programmato per domenica sera con la Virtus Entella (fischio d’avvio alle 21.15 con diretta su Rai Sport), una delle principali candidate a correre per un ruolo di spicco nei piani alti della classifica. Tirelli era stato costretto a lasciare il campo anzitempo nel corso della ripresa proprio per il dolore accusato. Al suo posto poi era subentrato Campagna. Nel dopo gara in zona mista lo stesso Carrera aveva commentato così la situazione dei due bianconeri: "Hanno avuto delle slogature alla caviglia, quindi adesso dovremmo vedere per tutti e due alla ripresa degli allenamenti. Penso non dovrebbe essere niente di grave". Al ritorno in campo però lo staff ha potuto ravvisare che si è trattato di distorsione e questo complicherà la possibilità di rivedere entrambi in campo. Le ultime riserve saranno di certo sciolte sabato alla vigilia dell’incontro. Nel caso in cui Adjapong non dovesse farcela, sulla corsia laterale di destra scatterebbe di nuovo l’ora di Alagna. Soluzione già adottata anche nel corso dell’ultimo match con la Pianese. Nel tridente offensivo invece, l’eventuale forfait di Tirelli aprirebbe a nuove ipotesi. Innanzitutto si potrebbe valutare l’impiego dell’ultimo arrivato Tremolada che, in questo caso, andrebbe ad agire come esterno offensivo destro. Esattamente come spiegato da Carrera in sala stampa nella scorsa settimana. Oppure in quella zona del campo si valuterà l’ipotesi dell’utilizzo di uno tra D’Uffizi e Marsura. Ieri la squadra ha proseguito il lavoro in campo con una doppia seduta. Oggi il gruppo tornerà a lavorare con una seduta al pomeriggio, mentre domani è previsto un allenamento alle 10.30. La rifinitura di sabato consentirà al timoniere del Picchio di sciogliere le ultime riserve prima della partenza.

mas.mar.