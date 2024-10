Al Picchio village i bambini delle scuole

Il club di corso Vittorio Emanuele ieri al Picchio Village ha ufficialmente dato inizio al progetto scuole di quest’anno mettendo in campo l’iniziativa ‘giornalista per un giorno’ che coinvolgerà tutti gli istituti primari e secondari di primo livello delle province di Ascoli, Fermo, Macerata e Teramo. Ad aprire le danze Sant’Agostino e Malaspina con 61 bambini, che hanno preso posto nella palestra armati di sciarpe e magliette bianconere. Accolti con gli inni ‘Ascoli sei grande’, ‘cuore bianconero’ e lo storico ‘Ascoli, Ascoli, Ascoli’ del maestro Enzo Titta, i piccoli alunni hanno potuto confrontarsi con il difensore argentino Marcos Curado al quale poi sono state rivolte domande e curiosità di ogni genere. Le risposte del giocatore fornirà le tracce sulle quali sviluppare poi i temi che saranno valutati dagli insegnanti. Alla fine, appunto, saranno scelti due ‘giornalisti per un giorno’. Nel corso delle interviste effettuate a presenziare i vari momenti c’erano il patron Massimo Pulcinelli e il direttore generale Domenico Verdone. Al termine c’è stato spazio per foto e autografi, poi i piccoli tifosi hanno potuto assistere all’ultima parte dell’allenamento svolto dagli uomini di Mimmo Di Carlo. Tutti i bambini assisteranno gratuitamente dalla tribuna Mazzone al match Ascoli-Pontedera di domenica 10 novembre (avvio previsto alle 15). I due giornalisti per un giorno invece potranno seguire la gara dalla tribuna stampa fino a tutto il post partita che si svilupperà in sala stampa con la possibilità di rivolgere le proprie domande ai tesserati del Picchio. I genitori che accompagneranno i propri figli potranno acquistare il biglietto (tribuna Mazzone) al prezzo di 14 euro.

mas.mar.