Alagna la combina grossa. Anche Piermarini in sofferenza

Raffaelli 6. Il portiere ha uno stile un po’ naif. Bel riflesso sul primo Corona, piegato sul vantaggio di casa.

Alagna 4,5. Premessa, nulla di personale, tutti commettono errori. Ma perdonateci se non riusciamo a trovare una parola diversa da "raccapricciante" per la scelta di giocare in quel modo quel pallone che mette Corona in porta. Al di là di com’è andata l’azione, la sua giocata è la fotografia della connessione dell’Ascoli, di questo Ascoli, con il campionato, anzi, col calcio (inteso come gioco e come valore sociale), in questa stagione. (Dal 74’ Adjapong 6. Attestato di partecipazione).

Menna 5,5. Un paio di letture anni ’80. Ammonizione sanguinosa.

Piermarini 4,5. Sverniciato sull’1-0 in maniera quasi umiliante. Era iniziata malissimo con il malinteso con Raffaelli. (Dall’81’ Gagliardi 7. Bravo, rapido, cattivo. Candidato alla copertina della locandina del film della stagione).

D’Amore 5,5. Non soffre dietro, non si vede davanti. Partita impalpabile.

Varone 5. In questo momento dovrebbe caricarsi la squadra e un po’ di storia sulle sue spalle. Non incide.

Odjer 5. Partita insapore. (Dal 62’ Tremolada 6,5. Uno così, in serie C, deve giocare. E uscire dal campo quando non he ha più).

Carpani 5,5. Si sbatte cambiando fronti di assalto, ma non ottiene benefici. Anzi, spesso le prende.

Silipo 5. Buone intenzioni, nient’altro. (Dal 62’ Marsura 6,5. Un’occasione sciupata, un fuoricampo. Il pennello sul pari. Copia-incolla. Uno così, in serie C, deve giocare).

Forte 5,5. Torna titolare. La partita lo porta troppo lontano dalla porta.

D’Uffizi 5. Prova a strappare. Non ci riesce. (Dal 74’ Ciabuschi 6. Quando serve, c’è).

All.Di Carlo 5. Perché per andare nell’altra metà campo ha aspettato svantaggio e minuti finali? L’Ascoli non dovrebbe attendere e bramare un gol a distanza del Legnago Salus (col dovuto rispetto) per difendere la sua storia centenaria. Arbitro Iannello 6.5. Tutto, o quasi, giusto.

Daniele Perticari