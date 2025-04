Sestri Levante-Ascoli: sfida decisiva per la salvezza in Serie C

Il Sestri Levante di mister Ruvo è pronto a giocarsi la vita. I liguri sono ormai da tempo in apnea, ma finché la matematica non infliggerà l’inappellabile condanna saranno le speranze ad animare lo spirito dei rossoblù che contro l’Ascoli cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Vincere con i bianconeri consentirà di tenere almeno in piedi l’ultimissima possibilità di disputare i playout. "Anche l’Ascoli si gioca tanto in questa sfida - ha sostenuto il tecnico del Sestri Levante –. Erano partiti con altre prospettive e ora si dovranno giocare la permanenza in categoria alla penultima giornata. Sarà una partita interessante. Noi ci giochiamo tutto, ma anche loro. Era inimmaginabile vedere l’Ascoli in queste posizioni di classifica con la rosa che ha, ma se è ancora lì a lottare per la salvezza vuol dire che qualcosa gli è mancato. Dovremo essere bravi a prenderci ciò che loro hanno lasciato. Noi non abbiamo niente da perdere. C’è solo la determinazione di raggiungere i playout per poi giocarci tutto. Sarebbe un bellissimo traguardo. Abbiamo cancellato la scoppola subita nello scontro diretto con il Milan Futuro e vi assicuro che non era semplice. La situazione di classifica resta molto complicata, ma noi abbiamo il dovere di provarci fino alla fine. Abbiamo Ascoli in casa e un viaggio a Carpi. Inutile fare tabelle o pronostici". I corsari saranno chiamati a dover far fronte ad alcune assenze prodotte dalle squalifiche di Ruvo e Cominetti. Nomi ai quali si aggiungerà la defezione dell’infortunato Pane.

L’allenatore incrocia le dita e spera di riavere almeno Garibaldi, Oneto e Parravicini, profili che sembrerebbero essere in grado di poter dare i rispettivi contributi nel corso dell’a finalissima. "Rispetto alle partite precedenti, con Milan e soprattutto con il Rimini, non ci siamo fatti spaventare dal risultato – prosegue Ruvo –. La squadra ha cercato sempre di essere propositiva, ha costruito tanto e creato diverse occasioni da rete. Ottima la reazione sia sul loro primo gol che sul secondo. Invece di abbatterci per aver subito la rete siamo ripartiti cattivi alla ricerca del nuovo vantaggio. In un’ occasione ci siamo riusciti. Nell’altra purtroppo no, ma l’atteggiamento è quello giusto". Il pareggio di Perugia per 2-2, dove i liguri erano passati avanti per ben due volte, ha lasciato un po’ di rabbia per l’occasione sfumata. "Sono rammaricato soprattutto per la seconda rete subita che è arrivata in seguito ad un calcio piazzato. Poteva essere evitata la sola, ma fatale, disattenzione. In ogni caso siamo tornati a fare punti in trasferta".

mas.mar.