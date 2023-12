Alla ripresa subito la sfida con la capolista

Una settimana di riposo per poi proiettarsi verso un girone di ritorno che si preannuncia già infuocato. La classifica e il calendario di gennaio metteranno subito il Picchio di Castori davanti ad una serie di quattro gare complicate, ma dalle quali cercare di portare a casa quanti più punti possibili. Nella seconda metà del campionato la squadra sarà inevitabilmente chiamata a colmare i tanti punti lasciati per strada soprattutto nella prima parte dell’andata. Il cammino che conduce verso la salvezza riprenderà domenica 14 gennaio a Parma (avvio alle 16.15) in un delicatissimo confronto programmato nella tana della squadra che si è confermata essere la principale candidata per la promozione diretta. I ducali hanno chiuso l’annata sul gradino più alto del podio con 41 punti e, in virtù dell’inedito calendario asimmetrico, apriranno il nuovo anno ospitando proprio l’Ascoli. Gli ultimi due incontri andati in scena al Tardini hanno decisamente sorriso ai bianconeri che in entrambe le circostanze sono riusciti a mettere in tasca il bottino pieno. Il match del 18 aprile 2022 diede la spinta decisiva alla formazione di Sottil verso la conquista del sesto posto playoff. La firma vincente in quell’1-0 fu quella di Bidaoui con il gol realizzato in chiusura di primo tempo. L’ultima sfida invece terminò con lo stesso risultato, ma stavolta i tre punti strappati si rivelarono di estrema importanza per agevolare il subentrato Breda nel raddrizzare la rotta dopo lo sbandamento che condusse all’esonero di Bucchi. Scelta operata dai vertici bianconeri al termine della famosa disfatta di Cittadella (3-0 nella gara del 4 febbraio). Stavolta i sogni di gloria dei gialloblù vennero frantumati dal maldestro intervento compiuto in area da Balogh su Gondo. Tutto facile dal dischetto per l’ex attaccante del Picchio che poi esultò con la maschera del campione di wrestling Rey Misterio, incassando quella controversa ammonizione che produsse la squalifica nel successivo match interno col Benevento (0-0).

Dopo la sortita emiliana l’Ascoli tornerà al Del Duca ospitando il Bari nella tappa prevista per domenica 21 alle 16.15. Uno snodo utile per tornare a gioire tra le mura amiche. Sabato 27 difficile trasferta sul campo del Como, attualmente seconda forza del torneo alla pari del Venezia (35 punti). Domenica 4 febbraio sotto le cento torri invece arriverà il Sudtirol (alle 16.15) per un match da vincere a tutti i costi.

mas.mar.