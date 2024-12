Ascoli Calcio rinnova con Simone Corazza fino al 2027: il bomber resta il trascinatore

L’Ascoli blinda Simone Corazza fino al 2027. Nella giornata di ieri lo storico club di corso Vittorio Emanuele ha annunciato il rinnovo contrattuale con il centravanti che, ad oggi, continua ad essere il vero trascinatore a suon di gol della formazione attualmente guidata da Mimmo Di Carlo. "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa è lieta di annunciare di aver rinnovato il contratto fino al 2027 all’attaccante Simone Corazza – si legge nella nota ufficiale diramata –. Arrivato in bianconero nell’agosto scorso, ‘Joker’ Simone in pochissimo tempo si è fatto apprezzare come uomo per semplicità, genuinità e professionalità, oltre che per le sue qualità tecniche che lo hanno reso capocannoniere della squadra e secondo miglior marcatore del girone b. Il club bianconero augura a Simone di ottenere con l’Ascoli altri importanti traguardi". Il bomber del Picchio finora è riuscito a siglare 11 reti in 19 partite nel corso del girone d’andata appena concluso. Una la sua doppietta. Quella messa a segno nel 4-1 inflitto al Sestri Levante. Nel reparto offensivo dell’Ascoli resta indubbiamente lui la punta di diamante.

L’obiettivo voluto dal tecnico del Picchio resta quello di continuare a creare, attraverso gli interpreti scelti di volta in volta. Nel corso della seconda metà del cammino Corazza potrà trovare un valido alleato come Forte. Il rientro di quest’ultimo però costringerà Di Carlo a rivedere il suo assetto tattico per consentire la convivenza di entrambi. Ieri mattina una rappresentanza della prima squadra si è recata presso la sede cittadina dell’Anffas di Corso Mazzini per i tradizionali auguri di Natale. La delegazione, composta dal direttore sportivo Emanuele Righi, dalla responsabile comunicazione Valeria Lolli e dal social media manager Marco Sabatucci, insieme ai calciatori Manuel Alagna, Marco Bertini, Simone Campagna, Francesco Cozzoli, Simone D’Uffizi, Mattia Gagliardi, Mattia Piermarini, Andrea Silipo, Mattia Tirelli, Ivan Varone, hanno condiviso con i ragazzi speciali alcune attività quotidiane organizzate dall’associazione ascolana da sempre impegnata in favore delle persone affette da disabilità. I calciatori, accolti dall’applauso dei ragazzi, che attraverso Marta hanno fatto i complimenti alla squadra per il successo ottenuto sul Legnago, hanno consegnato alle persone presenti le maglie personalizzate, subito indossate con orgoglio e soddisfazione da tutti. A seguire la squadra ha fatto visita al laboratorio di ceramica per osservare una delle attività organizzate dall’Anffas per i propri ragazzi, che nel corso della settimana lavorano la creta per la realizzazione di oggetti destinati alla vendita. Lo scambio di auguri natalizi e la foto di rito vicino all’albero di Natale hanno concluso una mattinata all’insegna della solidarietà e della condivisione.

Massimiliano Mariotti