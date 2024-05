Arbitra Rapuano. Fu lui a segnalare dopo Catanzaro

Uno strano scherzo del destino. Ascoli-Pisa sarà diretta dall’esperto Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Il fischietto romagnolo sarà assistito da Luca Mondin di Treviso e Nicolò Cipriani di Empoli. Quarto uomo ufficiale Mattia Ubaldi di Roma 1. In sala var (on site) invece vedremo all’opera Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo con Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore ad assisterlo. Proprio a seguito della segnalazione effettuata da Rapuano al termine del match perso 3-2 a Catanzaro, la Procura federale della Figc aprì un fascicolo di inchiesta ai danni del club di corso Vittorio Emanuele per il comportamento tenuto da un dirigente e un suo tesserato dopo il triplice fischio finale. Nell’occhio del ciclone finirono l’ex arbitro Massimo De Santis – inserito nell’organigramma societario ad inizio luglio 2022 come responsabile delle relazioni esterne ed istituzionali, in precedenza presentato come avvocato del Picchio sul palco del teatro Ventidio Basso il 15 ottobre del 2021 nel corso dell’iniziativa ‘Vinciamo insieme’ -, e il portiere Emanuele Viviano. Entrambi nell’occasione violarono il regolamento entrando nello spogliatoio dell’arbitro Rapuano "per chiedere chiarimenti". Un episodio che non ha ancora portato al deferimento di entrambi, ma che potrebbe farlo nelle prossime settimane. Il bilancio fatto registrare dal Picchio con l’arbitro romagnolo parla di 16 incontri in cui il Picchio è riuscito ad ottenere 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Due stagioni fa fu lui a dirigere il match interno col Cittadella che vide l’Ascoli vincere 2-0 (firme bianconere di Buchel e Bajic) e centrare l’aritmetica salvezza senza passare per i playout. Il 26 dicembre 2019 invece arbitrò la gara interna col Pisa decisa per 1-0 grazie alla rete decisiva di Cavion. Intanto Carrera e i suoi uomini hanno proseguito il lavoro in campo con una seduta blindata. Nella scelta della formazione titolare sicuramente il tecnico dovrà rivedere le ultime fallimentari scelte operate in attacco. Infine per la partita decisiva di campionato di venerdì sera col Pisa al Del Duca ci sarà il supporto speciale degli amici del Woodbridge Town, club calcistico inglese che condivide con l’Ascoli il simbolo del Picchio e i colori bianconeri. Come ogni anno, otto membri del Woodbridge, guidati da da Ben Ramsey, saranno in città in occasione dello scontro decisivo per la salvezza e dalla curva nord faranno il tifo per i bianconeri al fianco dei sostenitori ascolani.

mas.mar.