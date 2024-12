Arbitro Angelillo, un giudizio troppo severo per il fischietto

Rivedendo le immagini della sfida dell’Ascoli contro la Spal è necessario correggere il giudizio sull’operato dell’arbitro Lucio Felice Angelillo di Nola a cui è stato assegnato il voto 5,5 con giudizio: direzione di gara poco convincente. In realtà l’arbitro alla fine ha diretto bene considerato anche il campo pesante e la correttezza delle squadre in campo. Non ci sono stati episodi controversi, per cui è giusto correggere il suo voto. Angelillo ha cercato di gestire il match utilizzando molto il richiamo verbale, poi in occasione di un paio di scivolate pericolose ha estratto giustamente i cartellini gialli. Insomma, alla fine errori non ne ha commessi. Per cui il voto alla fine è sufficiente: 6.

Per quanto riguarda i cartellini con cui sono stati sanzionati Varone e D’Uffizi dell’Ascoli, si tratta di ammonizioni ‘pesanti’ comminate ai due calciatori bianconeri che erano diffidati, verranno squalificati e salteranno la trasferta a Piancastagnaio il giorno della Befana per la sfida contro la Pianese.