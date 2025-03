Arriva la Vis Pesaro. Ascoli, ultima chance

L’Ascoli sfida la Vis Pesaro per giocarsi l’ultimissima chance che terrebbe forse vivo un campionato che fino a questo momento è stato un autentico disastro senza precedenti. La stagione fatta registrare da questo Picchio e dall’ennesima gestione fatta registrare dall’attuale proprietà continua a deludere le aspettative di una piazza e di una tifoseria ormai praticamente rassegnate all’epilogo di quella che, con molte probabilità, potrebbe restare agli annali come una delle annate più drammatiche della storia del club di corso Vittorio Emanuele. A cinque gare dalla fine ora anche l’eventuale decimo posto playoff, che sarebbe già di per sé un incredibile fallimento calcistico per il blasone rappresentato dall’Ascoli in questa categoria, è divenuto complicato da raggiungere. Nei risultati ottenuti dalle avversarie nelle ore precedenti al match che si consumerà oggi al Del Duca (avvio alle ore 15) tutto è finito per complicarsi ulteriormente a causa delle nette vittorie ottenute dalle squadre che precedevano i bianconeri in classifica. L’ultima tegola che non ci voleva proprio per l’Ascoli è stato il prezioso successo ottenuto dal Gubbio in trasferta in casa del Carpi (0-2) nello scontro diretto disputato ieri. Gli uomini dell’ex Fontana con questi tre punti così sono momentaneamente volati a 7 punti di vantaggio dal Picchio che a poche partite dalla fine sono tantissimi. E il Rimini, attualmente 6 lunghezze avanti, oggi ospiterà in casa il Sestri Levante con l’obiettivo di prendere il bottino pieno e allontanarsi ancora. Ma ad acuire il doloroso scenario sono state le vittorie ottenute anche da Perugia e Pontedera. Squadre che fino a qualche tempo fa erano sulla scia o addirittura dietro all’Ascoli. Gli umbri hanno surclassato il Pineto con un 3-0 che ha permesso loro di salire a 43, mentre i toscani con il medesimo risultato ottenuto a scapito della Pianese stavolta sono riusciti davvero a staccare la formazione guidata da Di Carlo. Ecco quindi che, secondo quanto sopra detto, oggi per il Picchio ci sarà un solo risultato possibile da raggiungere. Lo stesso che però vorrà portare a casa una Vis Pesaro che continua a sorprendere, nonostante le fatiche delle recenti settimane. Gli uomini dell’ex Stellone scenderanno in campo solo per vincere, secondo quanto affermato ieri dal timoniere biancorosso che non potrà andare in panchina in virtù della sua squalifica. Bel dilemma con il rientrante Curado che non ha il ritmo partita, ma che è l’unico centrale a disposizione oltre a Piermarini.

Massimiliano Mariotti