Ascoli alle prese con l’iscrizione. Pulcinelli potrebbe vendere prima

La clessidra del tempo rimasto a disposizione per provvedere ai pagamenti degli obblighi necessari per ottenere l’ok dalla Covisoc e ottenere così la licenza al prossimo campionato di Serie C continua a scendere ogni giorno che passa. La corsa contro il tempo continua e l’Ascoli continua a lavorare per risolvere quelle problematiche esistenti in relazione al pagamento degli stipendi al 30 aprile 2024 e di tutti gli emolumenti Inps e Irpef dovuti. Nella giornata di ieri i vertici del Picchio hanno proseguito a concentrare le attenzioni su quella parte burocratica necessaria da sviluppare per garantire al club la partecipazione alla prossima stagione di serie C. Nel frattempo il patron Massimo Pulcinelli avrebbe contattato il sindaco Marco Fioravanti per manifestare le proprie difficoltà nel riuscire ad adempiere alle scadenze esortando allo stesso tempo un nuovo aiuto da parte degli imprenditori del territorio. A dirigere la delicatissima partita che si sta giocando in relazione al futuro bianconero in questa fase è proprio il primo cittadino che nella serata di martedì aveva incontrato Matteo Trombetta Cappellani, presidente e amministratore delegato del gruppo Metalcoat, per poi raccogliere la sua disponibilità nel riaprire la trattativa con l’attuale proprietà per l’acquisto del club. L’imprenditore poi il giorno seguente ha lasciato il capoluogo piceno per fare ritorno a Bergamo.

Le ore successive di fatto hanno visto susseguirsi importanti interlocuzioni avviate con due rilevanti imprenditori del territorio che avrebbero risposto positivamente alla richiesta di dare il proprio contributo per appoggiare l’eventuale operazione. La situazione relativa alle scadenze però, qualora non dovessero esserci novità nei prossimi giorni, potrebbe vedere un’accelerazione del passaggio di quote che inizialmente sarebbe dovuto avvenire una volta perfezionata l’iscrizione. In questo caso tutto verrebbe anticipato cercando di concludere un preliminare o un preaccordo di vendita col quale i nuovi possibili acquirenti e coloro che hanno deciso di appoggiare il progetto interverrebbero per provvedere a sistemare le cose. E poi perfezionare tutto il restante passaggio di quote in un secondo momento. Ciò riguarderebbe il 39% della Ferinvest Srl della famiglia Pulcinelli e il 32% della Cedibi Srl di Giuseppe Mancuso, ma sempre riconducibile al mondo Bricofer. Un’altra delicata questione sulla quale dover poi mettere mano sarà poi quella legata al 19% delle azioni della North Sixth Group di Matt Rizzetta e al 10% di Rabona. Nel primo caso la promozione del Campobasso in C non consentirà all’italo-americano di poter detenere partecipazioni in entrambi i club. Nel secondo invece la situazione risulta essere più spinosa a seguito del contenzioso in essere.

Massimiliano Mariotti