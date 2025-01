Ascoli all’esame capolista: c’è l’Entella. Si va avanti con la staffetta Forte-Corazza

L’avvio di questo 2025 non è stato poi così esaltante per l’Ascoli che, contro una modesta Pianese, è finito per farsi mettere sotto per gran parte della gara. Il punto portato via con le unghie e con i denti è stato sicuramente un risultato positivo, ma per tornare a rivestire un ruolo importante all’interno del campionato (come affermato dai vertici societari) serve ancora qualcosa in più rispetto al rendimento mostrato dalla squadra in questi dieci risultati utili di fila.

La sfida odierna che andrà in scena al Del Duca, con inizio programmato alle ore 15 al segnale di Gavini di Aprilia, offrirà ai bianconeri di Mimmo Di Carlo la possibile occasione giusta per superare le difficoltà e le fatiche mostrate alla ripresa del cammino. Magari provando a rifilare un brutto scherzetto all’attuale capolista. Le statistiche e i numeri sono tutti in favore del Picchio che in casa non ha mai perso contro la formazione ligure. Nei dieci precedenti andati in archivio la storia parla di sei vittorie bianconere e 4 pareggi. Stavolta però al cospetto della migliore della classe la formazione guidata da Di Carlo dovrà cercare di tenere botta e vincere i duelli in tutte le zone del campo.

Nella settimana di lavoro che ha condotto il gruppo all’appuntamento odierno l’Ascoli ha potuto recuperare un elemento esperto in questa categoria come Varone, ma in difesa non ci sarà Gagliolo dopo l’ingenua espulsione rimediata a Piancastagnaio. La sua assenza così dietro ha aperto a varie valutazioni che l’allenatore bianconero e il suo staff hanno affrontato nel corso degli ultimi giorni. Le sensazioni sembrano essere quelle di andare verso la riconferma di Piermarini al quale potrebbe affiancarsi uno tra il rientrante Curado, Menna e Tavcar. Tutti e tre in ballottaggio per una maglia dal primo minuto.

In attacco invece, qualora si dovesse proseguire con la consueta veste tattica, rivedremo schierato un solo terminale offensivo. Ecco quindi che Forte e Corazza, secondo tale ipotesi, darebbero di nuovo vita ad una staffetta nel corso dell’incontro. Nelle scelte iniziali comunque si potrebbe rinnovare la fiducia nei confronti della linea verde. Scelta che oltre a valorizzare i propri giovani darebbe una piccola mano anche a livello economico, aiutando ad alimentare i bonus percepiti dalla Lega Pro per il minutaggio legato ai giovani.

L’Entella di Gallo invece arriverà al Del Duca per spezza la maledizione e portare a casa il primo successo in terra ascolana. Gli ingredienti per un confronto vivace e ricco di sussulti ci sono tutti.

Massimiliano Mariotti