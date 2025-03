Ascoli, ancora emergenza assenze . Mancheranno Menna e Carpani

L’Ascoli torna a fare i conti con l’emergenza legata alle assenze che riguarderanno sia il reparto difensivo che quello di centrocampo. Nella giornata di ieri, come ci si poteva aspettare, è arrivata la puntuale decisione del Giudice sportivo che ha squalificato per un turno Menna e Carpani, due degli elementi che recentemente avevano permesso al Picchio di alzare lievemente il livello delle prestazioni offerte con interpreti capaci di fornire maggiori garanzie rispetto ai giovani precedentemente lanciati nella mischia. Il tecnico Di Carlo di fatto è finito per pagare a caro prezzo l’esito della trasferta di Pontedera.

Oltre al deludente pareggio per 1-1 che ancora una volta non ha permesso alla squadra di cambiare marcia, ora l’allenatore si ritroverà a dover fare a meno di alcuni elementi preziosi in vista della delicata sfida casalinga contro la Vis Pesaro di domenica prossima (avvio alle ore 15). La coperta è tornata ad essere corta soprattutto all’interno del pacchetto arretrato. Qui non si sa ancora se il difensore argentino Curado sarà in grado di poter tornare in campo e in quali condizioni potrà farlo.

L’unico centrale arruolabile in questo momento così rimane il giovane Piermarini che però nell’ultima uscita è finito per commettere un errore imperdonabile in occasione del momentaneo vantaggio dei toscani firmato da Corona all’inizio del secondo tempo. Anche in mediana quello che l’Ascoli manderà in campo dal primo minuto sarà un terzetto differente rispetto alle ultime settimane. Il forfait di Carpani inevitabilmente potrebbe finire per pesare parecchio nell’economia dell’incontro. Per rimpiazzarlo Di Carlo ha alcune ipotesi praticabili.

La prima potrebbe essere l’impiego di Baldassin come mezzala destra con il contestuale spostamento di Varone sul versante sinistro. La seconda sarebbe l’arretramento di Marsura nei panni di mezzala sinistra con la riconferma di Odjer in cabina di regia. La terza invece vedrebbe rispolverato come play un Bando finito fuori dai radar per poi spostare Odjer nel suo ruolo naturale di mezzala insieme a Varone. Al Del Duca l’attuale timoniere del Picchio dovrà per forza di cose cercare di invertire la rotta di un girone di ritorno che ha visto l’Ascoli portare a casa la miseria di 13 punti in 14 gare disputate. Un percorso terribile in grado di confermare quella che continua ad essere una delle peggiori stagioni di sempre dello storico club di Corso Vittorio Emanuele. Soltanto considerando la seconda metà del campionato il Picchio oggi sarebbe 16esimo in classifica alla pari del Sestri Levante. Un avversario che rischia davvero la retrocessione in D. Nelle ultime 5 tappe i bianconeri proveranno a rendere la pillola meno amara, anche se sovvertire l’andamento continua a rivelarsi complicato considerando le scialbe prove messe in campo dalla squadra.

Massimiliano Mariotti