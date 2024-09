Ascoli, arriva il Rimini. Subito sfida per Ledesma

Battesimo di fuoco per Cristian Ledesma che oggi contro il Rimini dovrà subito cercare di vincere. L’Ascoli prova a ripartire soltanto dopo due giorni dall’esonero di Massimo Carrera e nel farlo le intenzioni saranno quelle di provare a cambiare la rotta, almeno sotto il profilo delle prestazioni offerte. Quale sia il vero valore di questo nuovo Picchio non siamo riusciti ancora a decifrarlo. Giunti alla settima gara d’andata i bianconeri hanno spesso peccato soprattutto sotto l’aspetto dell’identità. Fattore che invece tante altre avversarie hanno dimostrato di aver trovato bene. Ecco così che il passaggio del testimone è risultato necessario. Ora l’arduo compito spetterà al nuovo allenatore che ha avuto davvero pochissimo tempo per preparare l’incontro con i romagnoli. Il cambio di sella potrebbe produrre qualche piccolo intervento di modifica, senza però stravolgere troppo. L’imminente arrivo dell’appuntamento di certo non ha agevolato le cose. Quello che si aspettano i tifosi però è un’immediata risposta soprattutto dal punto di vista caratteriale. Da un lato è sicuramente ancora presto per parlare di classifica, dall’altro invece va detto che se l’Ascoli ha intenzione di fare un campionato importante dovrà cambiare drasticamente rotta. Alla sua prima tra i professionisti Ledesma, dopo la promozione dalla Primavera, dovrà fare i conti con un cliente particolarmente scomodo che qualche giorno fa ha saputo mettere letteralmente in ginocchio una squadra temibile come il Perugia.

Giocare tante volte in poco tempo, esattamente come accaduto in quest’ultima settimana, costringerà inevitabilmente a rivedere qualcosa. Non tanto nelle scelte tattiche quanto sugli uomini da mandare in campo. Qualche avvicendamento, da una parte e dall’altra, saranno necessari per consentire a qualcuno di rifiatare. Sarà così anche per il Rimini che dopo l’incredibile successo sul Perugia (1-4) spera di strappare altri punti preziosi anche nella tanca del Picchio. "Questa settimana è stata abbastanza tosta – commenta il tecnico biancorosso Buscè -, abbiamo fatto un bel passo in avanti e queste due vittorie sono state un’iniezione di fiducia. Ora c’è l’Ascoli. Quando una società cambia è per dare la scossa, quindi ci aspettiamo un ambiente particolare con giocatori più motivati. Dovremo pensare a noi stessi, mantenendo lucidità e restando in partita. Noi dobbiamo essere sempre bravi ad avere equilibrio in tutte le situazioni della partita. I ragazzi hanno già dimenticato le vittorie ottenute. Bisogna avere consapevolezza delle batoste che abbiamo preso per poi arrivare ai successi".

Massimiliano Mariotti