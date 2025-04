Ascoli batte Benevento 5-3: vittoria sofferta al centro sportivo Avellola

benevento

BENEVENTO: Giangregorio, Fastiggi (dal 9’ s.t. Pellegrino) Ciurleo, Avolio, Nonga, Marrone (dal 31’ s.t. Sasso), Rucci (dal 23’ s.t. Masi), Borrelli, Sessa (dal 9’ s.t. Battista), Francescotti, Balzano (dal 9’ s.t. Milucci). Panchina: D’Alessio, Mirashi, Puca, De Stefano, Festino, Politi. All. Iezzo

: Dente, Nobile, Deriu, Dodde (dal 18’ s.t. Giacomazzi), Zagari (dal 28’ s.t. Flaminio), Di Teodoro, Ciccanti, Lo Scalzo (dal 28’ s.t. De Witt), Madonna (dal 18’ s.t. Finotti), Lattanzi, Gorica. Panchina: Sciammarella, Chionne, Valori, Nenci, Vallorani, Grasso, Colaiacomo. All. Ledesma

Arbitro: Acquafredda di Molfetta

Marcatori: al 2’ p.t. Zagari (A), al 5’ s.t. Gorica (A), al 22’ s.t. Finotti (A), al 32’ s.t. Pellegrino (B), al 34’ s.t. Milucci (B), al 47’ s.t. rig. Borrelli (B), al 49’ s.t. Flaminio (A), al 50’ s.t. Gorica (A)

Note – Ammoniti Avolio, Nonga per il Benevento, De Witt, Flaminio per l’Ascoli. Angoli: 7-12. Recuperi: 1’ p.t., 5’ s.t.

La Primavera di Ledesma la spunta in extremis dopo aver tremato al cospetto del Benevento. I bianconeri sabato mattina sono riusciti a vincere 5-3 in trasferta contro il Benevento al centro sportivo Avellola soffrendo probabilmente più del dovuto nel corso della ripresa. Proprio qui il Picchio non è stato bravo gestire il triplice vantaggio sui sanniti. Nei minuti di recupero però l’Ascoli ha comunque saputo tirare fuori gli artigli per rimettere la testa avanti e portare a casa tre punti preziosi. Il vantaggio bianconero è arrivato nelle battute inziali con il centro trovato dal difensore Zagari. Nel secondo tempo si sono poi aggiunte le marcature di Gorica e Finotti. I tre gol di vantaggio però non sono bastati per far deporre l’ascia ad un Benevento mai domo. Nei venti minuti finali infatti i campani hanno saputo reagire con i centri di Pellegrino, Milucci e Borrelli su rigore per il momentaneo 3-3. Quando però i giallorossi pensavano di avercela fatta, ecco che il Picchio si è rimesso sotto per infligger il doppio colpo finale con le reti di Flaminio e ancora Gorica che così hanno consentito di conquistare la vittoria.

Finisce in anticipo invece il cammino dell’under 17 di Medori che con la sconfitta incassata ad Arezzo per 3-1 ha dovuto abbandonare definitivamente la possibilità di rincorrere un piazzamento playoff. Infine a chiudere il quadro del vivaio ci sono state le vittorie degli under 16 e 15 che hanno rispettivamente battuto Sorrento (2-0) e Arezzo (2-3).

mas.mar.