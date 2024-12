Ascoli Calcio: cessione del club bloccata, fumata nera con gli acquirenti americani

Ascoli, nulla di fatto per la cessione del club. Il possibile passaggio delle quote dal patron Massimo Pulcinelli ai nuovi potenziali acquirenti ancora una volta ha fatto registrare una fumata nera. Anzi in realtà, per l’esattezza, stavolta la fumata non c’è stata per niente.

Ieri allo scoccare esatto del mezzogiorno, termine ultimo indicato dall’attuale proprietà per accogliere un’offerta volta ad acquisire lo storico club di corso Vittorio Emanuele, il gruppo che dallo scorso settembre si era messo sulle tracce del Picchio, al momento del dunque, ha deciso di non farsi avanti. Tra le condizioni richieste c’era quella della proposizione di un’offerta vincolante. Un tipo di proposta però non in grado di rispondere appieno al tipo di mossa che aveva pensato di compiere il gruppo americano, operante nel mercato finanziario internazionale, più propenso invece ad avanzare un genere di offerta non vincolante.

Ecco così che la possibilità di favorire l’incontro delle volontà tra le due parti e quindi la cessione delle quote è finito per arenarsi nel momento della verità. Almeno per adesso. L’ipotesi era nata, appunto, tre mesi fa e si era poi sviluppata sottotraccia con Enrico Diomedi – professionista incaricato già nel corso della passata estate per seguire eventuali manifestazioni d’interesse rivolte nei confronti dell’Ascoli Calcio – che in questo lasso di tempo ha cercato di lavorare assiduamente per favorire l’avvicinamento tra il gruppo americano e l’imprenditore romano a capo della nota catena Bricofer.

Nell’articolato e completo percorso portato avanti fino ad oggi hanno preso parte anche alcuni advisor, tra cui Leonardo Limatola. Quest’ultimo definito un esperto nelle trattative per la cessione e l’acquisizione delle società di calcio. Nelle diverse interlocuzioni andate avanti tra le parti in qualche circostanza gli entourage dei due fronti si sono anche incontrati a Roma. Tutto questo però non è riuscito a produrre la scintilla giusta per decollare l’eventuale operazione.

Ecco così che, come dichiarato proprio dal patron Pulcinelli negli ultimi giorni, la società resta sempre sul mercato ma, in assenza di situazioni concrete, sarà l’attuale dirigenza a restare al timone. Questo chiaramente, al di là dei rapporti con la tifoseria e la piazza che restano comunque tesi nonostante i recenti risultati positivi ottenuti sul campo dalla squadra guidata da Mimmo Di Carlo.

Nelle prossime settimane di certo riprenderà il lavoro per valutare future ipotesi che possano riaccendere un’eventuale cessione. Nel frattempo le attenzioni restano tutte focalizzate sul campo. Domani infatti i bianconeri saranno di scena in casa del Legnago Salus (avvio alle 15) per cercare di chiudere in maniera dignitosa il girone d’andata, prima poi di dare avvio al ritorno con il match previsto al Del Duca venerdì 20 (ore 20.30) con la Spal.

