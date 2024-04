Ascoli calcio: . Mancuso rafforza le sue quote societarie

Il nuovo socio dell’Ascoli

Calcio, Giuseppe Mancuso, ha ampliato le sue quote azionarie acquisendo quelle di Bernardino Passeri (il 20%) titolare della Distretti Ecologici. Un peccato perchè il progetto di scouting di Bernardino Passeri sembrava essere davvero molto ben articolato. La notizia del passaggio di quote azionarie, è stata diffusa ieri sera attraverso un comunicato della società di corso Vittorio Emanuele. Una variazione importante nella suddivisione delle quote societarie del club avvenuta pochi mesi dopo l’ingresso del nuovo socio Giuseppe Mancuso, titolare dell’azienda Cedibi Srl (azienda molto vicina al Gruppo Bricofer). Nell’assemblea ordinaria degli azionisti avvenuta a Roma nel pomeriggio dello scorso 27 dicembre 2023 c’era anche il nuovo socio che aveva rilevato il 12% dalla quota del 51% del patron Massimo Pulcinelli sceso così al 39%. Ora quindi Mancuso aumenta le sue quote arrivando al 32%. "Si comunica – ha scritto la società bianconera nel comunicato – che nella giornata di giovedì 11 aprile 2024 la società CEDIBI S.r.l., già socia dell’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., ha rilevato da Distretti Ecologici S.p.A. n. 200.000 azioni ordinarie pari al 20% del capitale sociale della società bianconera (di un milione di euro), a conferma dell’impegno e della fiducia di CEDIBI S.r.l. nel progetto. L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. ringrazia la società Distretti Ecologici S.p.A. per il supporto e la passione profusa in tutti questi anni e per la disponibilità a continuare a sostenere la squadra in qualità di sponsor partner". Questa è quindi la nuova ripartizione delle quote societarie del Club di corso Vittorio Emanuele: il 39% appartiene alla Ferinvest Italia S.r.l., la holding della Famiglia Pulcinelli, la Cedibi Srl di Giuseppe Mancuso sale al 32%, la North Sixth Group rappresentata da Matt Rizzetta rimane al 19% mentre il restante 10% è ancora della società Rabona Mobile della famiglia D’Alessandro.

Valerio Rosa