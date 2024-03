Ascoli, Carrera tra gli allori. Con i tecnici da subito vincenti

Carrera è entrato nel club degli allenatori subito vincenti alla guida dell’Ascoli in B. Nella lunghissima e gloriosa storia del club non sono stati molti i tecnici capaci di approcciare subito con un successo. La prima gioia del 59enne è arrivata domenica scorsa contro il Lecco (4-1). Pochi i predecessori che in passato erano riusciti a partire subito col piede giusto. Lo stesso Mazzone, colonna portante della scalata del Picchio di Rozzi verso la serie A, il primo successo in cadetteria lo ottenne alla terza giornata della stagione 1972-73 battendo in casa il Catania per 2-0 (rigore trasformato da Colautti e Campanini). In precedenza la sua formazione aveva esordito in serie B perdendo prima in casa col Varese (0-1), poi in trasferta a Catanzaro (3-1). Quattro anni dopo anche Riccomini non ebbe fortuna immediata al suo debutto. In quell’Ascoli-Como del 26 settembre ‘76 i suoi uomini si fecero riprendere dai lariani (causa una sfortunata autorete di Pierino Ghetti) dopo che a portare avanti il Picchio era stato Zandoli. Anche lui ottenne la prima vittoria al terzo turno, quando i bianconeri al Del Duca liquidarono di misura il Lecce (1-0) con il centro risolutivo dell’indimenticato Scorsa.

Nel campionato successivo partì invece di slancio Mimmo Renna, allenatore dell’Ascoli dei record (1977-78), violando la tana del Modena grazie ad un roboante 3-2 che vide alzare le braccia al cielo Ambu (autore di una doppietta) e Quadri. Non partì bene l’undici del duo Boskov-Sensibile che l’8 settembre ‘85 uscì sconfitto da Cesena (1-0) per poi reagire con decisione una settimana dopo in casa col Cagliari grazie ad un netto 3-0 (Iachini, Cimmino e Pasinato).

Tornati in cadetteria alcuni anni a seguire, il presidentissimo Rozzi affidò il compito di riportare le cento torri in massima serie a Sonetti che al debutto con l’Ascoli (9 settembre ‘90) riuscì a stritolare in casa il Modena (3-0) grazie alla doppietta di Casagrande e Cvetkovic. Stesso copione due anni dopo con la coppia Cacciatori-Fortini: altro 3-0 al Modena con le firme di Bierhoff, Zaini e Troglio.

Esordio vincente anche per Orazi nel torneo cadetto successivo con l’1-0 (Troglio) imposto al Ravenna. Nel terzo millennio il primo a partire bene è stato Iaconi nella stagione 2007-08. Il suo debutto al Del Duca lo vide sorridere grazie al 4-1 ottenuto dai bianconeri sul Piacenza (doppietta Soncin, Bernacci e Belingheri) alla prima di campionato. A seguire si fecero registrare le buone partenze di Di Costanzo (1-0 al Vicenza) e Colomba (1-0 all’Empoli). Sotto la gestione Pulcinelli infine i tecnici subito vittoriosi rispondono ai nomi di Zanetti (3-1 al Trapani), Abascal (3-0 in trasferta a Livorno), Sottil (2-0 alla Spal), Bucchi (2-1 alla Ternana). La lista ora si è arricchita con l’ingresso di Carrera.

Massimiliano Mariotti