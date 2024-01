Ascoli, c’è la frenata per Inglese. Il finlandese Källman nuova idea

L’Ascoli è uscito rinvigorito dal confronto con la capolista Parma. Ora però Castori e i suoi uomini dovranno ripetersi col Bari domenica prossima nel match previsto alle 16.15. Soddisfatto anche Pulcinelli che ha commentato: "Bel punto, grazie ragazzi e complimenti a Botteghin e Viviano. Consapevoli adesso che possiamo giocarcela contro tutti". Con i biancorossi stavolta si dovrà cercare di non rinviare ulteriormente l’appuntamento con quella vittoria che in classifica consentirebbe di tornare a fare un bel balzo in avanti. Nelle prossime ore si attendono novità importanti sulle entrate. Qui prende piede l’ipotesi del centravanti finlandese Källman. Intanto il tecnico del Picchio si è potuto godere il biglietto da visita fornito da Valzania e Celia che, nel corso della sfida con i gialloblù, sono riusciti a dare un buon contributo nella parte finale dell’incontro. Sul fronte mercato la giornata di ieri ha visto un piccolo rallentamento per la definizione dell’arrivo di Gagliolo dall’Aek Larnaca. Il difensore sta ancora trattando con i ciprioti per trovare la giusta definizione di tutti i dettagli che potranno fornire il semaforo verde al suo trasferimento all’Ascoli. Il 33enne potrebbe essere costretto a dover attendere ancora un paio di giorni prima di salire sull’aereo che lo riporterà in Italia per consentirgli di tornare protagonista nel campionato di serie B.

Il direttore sportivo Giannitti sta comunque lavorando alacremente per accelerare il più possibile i tempi di chiusura. Regalare al tecnico Castori l’atteso difensore di cui l’organico ha urgente necessità resta la priorità assoluta. La sua presenza sarebbe davvero fondamentale in vista dell’incontro di domenica prossima contro il Bari. A maggior ragione dopo l’espulsione rimediata da Bellusci al Tardini che vedrà nuovamente sguarnito il reparto difensivo.

Notizie poco rassicuranti invece su Inglese. L’incontro programmato con i vertici del Parma ha dato esito negativo. Tra le parti non si è riusciti a raggiungere l’accordo sulla buonuscita che avrebbe permesso all’attaccante di liberarsi per poi legarsi ai colori bianconeri. Ecco quindi che momentaneamente si è fatta registrare una brusca frenata. L’esperto attaccante comunque resta uno degli obiettivi principali del club di corso Vittorio Emanuele. Qualora la pista che porta ad Inglese dovesse saltare, riprenderebbe quota l’arrivo di Pettinari dalla Reggiana. In attesa di evoluzioni il Picchio avrebbe deciso di mettere nel mirino anche Benjamin Källman, punta finlandese del Cracovia e compagno di squadra di Jaroszynski. Il 25enne nel 2022 è entrato regolarmente nell’orbita della nazionale del suo paese dove attualmente conta 17 presenze e 6 gol. Due i centri messi a segno nelle qualificazioni a Euro 2024.

