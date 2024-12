Ascoli cerca la quarta vittoria consecutiva contro il Legnago

L’Ascoli prova a chiudere la sua prima metà del cammino con un altro successo. Gli uomini di Mimmo Di Carlo in casa del Legnago, oggi con avvio alle 15 al segnale di Marotta della sezione di Sapri, torneranno di nuovo in campo per cercare di infilare la quarta vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Gubbio (1-0), Torres (1-2), Sestri Levante (4-1).

Risultato che, se non basterà per ricucire l’ormai insanabile frattura venuta in essere con tifoseria e città, aiuterà però la squadra a continuare l’opera di risalita della classifica dopo le innumerevoli difficoltà affrontate nel corso del girone d’andata.

La settimana che ha condotto verso il match del Sandrini ha fatto registrare un’altra trattativa sfumata per quanto riguarda la cessione delle quote azionarie oggi in possesso del proprietario Massimo Pulcinelli, imprenditore romano a capo della nota catena Bricofer. Ancora una volta i possibili interessati hanno deciso di ritirarsi al momento del dunque.

Ecco quindi che da qui in avanti, nonostante eventuali possibilità future, sarà l’attuale proprietà a dover ancora condurre la nave affrontando gli impegni previsti in questo mese di dicembre e nel corso della restate stagione.

Gli ultimi due impegni di questo nefasto 2024 metteranno davanti all’Ascoli l’occasione per mettere in cascina altri sei punti. Dopo la sfida odierna di Legnago infatti i bianconeri saranno chiamati ad affrontare la Spal nel confronto programmato venerdì 20 (avvio alle 20.30).

Intanto le attenzioni resteranno focalizzate tutte sulla formazione veneta, un avversario che a sorpresa è riuscito a rifilare un brutto scherzo alla capolista Pescara e che ora ha voglia di ripetersi anche davanti al proprio pubblico.

Nelle scelte di Mimmo Di Carlo saranno poche le eventuali novità. In difesa purtroppo l’assenza di Gagliolo, squalificato un turno dal Giudice sportivo, vedrà il possibile rientro di Quaranta che non giocava da svariate settimane. Il centrale difensivo dovrebbe andare ad affiancare Menna.

In attacco invece dovrebbe essere ancora Tremolada ad agire per vie centrali con Silipo e Marsura a muoversi sulle due corsie laterali. La punta di diamante resta Corazza che in questa fase del torneo sta dando vita ad un duello a distanza con il bomber della Ternana Cicerelli.

In casa Legnago mister Contini dovrà fare a meno del difensore Zanandrea e del centrocampista Casarotti. Nei precedenti il tecnico dei veronesi ha battuto il Picchio quattro volte in nove partite durante la sua carriera di calciatore.