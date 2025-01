Ascoli, clamoroso dietrofront . In panchina arriva l’ex Cudini

La parola che regna sovrana a corso Vittorio Emanuele è confusione. E di fatto vedendo come si stanno evolvendo le cose tutto è stato inesorabilmente confermato dai fatti e dai risultati del campo che costituiscono sempre una sentenza inappellabile. Tra mille voli pindarici, strade imboccate poi subito abbandonate nonché decisioni poi immediatamente riviste, l’Ascoli nella giornata di ieri ha di nuovo stravolto gli scenari sulla scelta del nuovo allenatore. Il quarto di questa stagione e il 16esimo della gestione operata da Massimo Pulcinelli. Se all’indomani del famoso esonero social di Mimmo Di Carlo le idee di patron, direttore sportivo Emanuele Righi e dirigenza erano quelle di optare per una soluzione interna affidando momentaneamente la squadra al vice Davide Mezzanotti, nella giornata di ieri invece tutto è stato radicalmente stravolto. Ecco così che nel corso del pomeriggio, dopo il fitto dialogo fulmineo allacciato con l’ex Mirko Cudini, si è arrivati alla travagliata nuova decisione di lasciare la strada intrapresa per prenderne rapidamente un’altra. Magari saranno state alcune riflessioni in più o forse le numerose proteste ricevute sui social dai tifosi dove si sono susseguiti ancora una volta tantissimi commenti di dissenso nei confronti dei vertici societari. Fatto sta che alla fine il club ha deciso di fare un deciso dietrofront per rimescolare ancora una volta tutto e optare per la trattativa lampo capace di partorire l’arrivo in panchina di Cudini. Il comunicato ufficiale stavolta non è stato preceduto da alcuna storia sui social da parte del patron, poi arrivata solo in un secondo momento.

"L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica di aver raggiunto l’accordo con Mirko Cudini per la conduzione tecnica della prima squadra fino al 30 giugno 2025 con opzione – si legge nella nota diramata -. Marchigiano di Sant’Elpidio a Mare, Cudini è una vecchia e gradita conoscenza della piazza bianconera, avendo militato nell’Ascoli come difensore dal gennaio 2004 al gennaio 2007. Ha vestito il bianconero 57 volte nel campionato di serie B (più due presenze ai playoff) e 30 nell’ultima serie A del Picchio. Memorabile il gol del vantaggio dell’Ascoli segnato proprio da capitan Cudini nella stagione sportiva 2005-06 alla prima giornata di campionato, contro il Milan di Ancelotti, sotto il diluvio che quel pomeriggio si abbatté sul Del Duca (gara terminata 1-1 col gol rossonero siglato da Shevchenko). Il club bianconero accoglie con un sincero ‘bentornato’ mister Cudini". L’allenatore nelle prime otto giornate di questo campionato aveva guidato il Pineto per poi essere esonerato. Proprio con la società abruzzese il 51enne ha risolto il suo vincolo contrattuale per poi legarSi all’Ascoli. Il suo esordio avverrà venerdì sera nella gara contro il Carpi. Un match da vincere a tutti i costi.

Massimiliano Mariotti