Ascoli compatto per la salvezza. Out Bellusci, Botteghin titolare

Ascoli fa quadrato per provare a centrare la salvezza. Nella giornata di ieri il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore allo sport Nico Stallone si sono recati al centro sportivo Picchio Village per incontrare i giocatori e staff tecnico prima della seduta di allenamento svolta. È stato il direttore generale Domenico Verdone ad accogliere e introdurre il primo cittadino che per l’occasione ha voluto rivolgere un pensiero alla squadra in vista della cruciale sfida salvezza di domani contro il Cosenza (avvio alle 15 al Del Duca). "L’amministrazione comunale, la piazza bianconera e tutta la città sono al vostro fianco e sono pronti a sostenervi per conquistare insieme il fondamentale obiettivo della salvezza – sostiene il sindaco –. Vi siamo vicini, con quel senso di appartenenza, amore e orgoglio per i colori bianconeri che sono propri di tutta la tifoseria ascolana e che avete imparato a conoscere da quando indossate la gloriosa e ultracentenaria maglia del Picchio. L’Ascoli Calcio è un fattore sociale, un inestimabile patrimonio per la città e anche per i territori limitrofi. Abbiamo gioito insieme per la vittoria contro la Ternana (0-1), ora serve un altro sforzo: mercoledì contro il Cosenza e poi nelle successive sfide contro Palermo (domenica 5 maggio alle 15) e Pisa (venerdì 10 ore 20.30), bisognerà dare il massimo per mantenere la categoria. Voi sul campo, noi e tutti i tifosi sugli spalti: conquistiamo insieme questa salvezza".

Sul campo i bianconeri hanno proseguito la preparazione per l’altro fondamentale duello in grado di dare accesso al mantenimento della categoria. Quello che al Del Duca vedrà il ritorno dell’ex Viali, dopo la prima parte di stagione passata proprio alla guida del Picchio e l’esonero poi arrivato a novembre dopo il ko incassato tra le mura amiche col Como (0-1). La terza di tre sconfitte consecutive dopo i match persi con Parma (1-3) e Bari (1-0). Tornato in sella a Cosenza il tecnico milanese nelle ultime settimane è riuscito a produrre la scintilla giusta consentendo ai rossoblù di fare quello scatto deciso verso una salvezza ormai praticamente in cassaforte. In casa Ascoli invece il tecnico Carrera dovrebbe riproporre il solito schieramento ritoccando qualcosa all’interno del terzetto difensivo. Qui il Picchio ha potuto ritrovare un elemento importante come Botteghin, ma dall’altro dovrà rinunciare all’altro leader Bellusci. Il 34enne dopo il giallo incassato al Liberati contro la Ternana ieri è stato fermato un turno dal Giudice sportivo. Dietro quindi col brasiliano potremmo rivedere in azione Vaisanen e Mantovani. Gli altri ballottaggi saranno quelli che a centrocampo vedranno Valzania, Masini e Caligara in lizza per due maglie, mentre in attacco toccherà a Duris e Rodriguez contendersi una maglia da titolare al fianco di Nestorovski.

Massimiliano Mariotti