Ascoli contro Sestri Levante: ultima chance per la salvezza nei playout

La squadra dopo aver steccato ancora una volta l’appuntamento nevralgico per raggiungere il traguardo salvezza ora si prepara alla prossima trasferta in programma che vedrà i bianconeri chiamati a sfidare il Sestri Levante. I liguri nell’ultimo turno andato in scena sono riusciti a creare più di un problema al Perugia che alla fine si è dovuto accontentare del definitivo 2-2 dopo essere andato sotto per ben due volte. Quella contro l’Ascoli per la formazione allenata dal tecnico Ruvo sarà probabilmente l’ultimissima chiamata per provare a restare agganciati alla possibilità di giocarsi il mantenimento della categoria attraverso i playout. Come da regolamento infatti se al termine della regular season tra la 16esima e la 19esima in classifica ci saranno più di otto punti, lo spareggio tra le due contendenti non andrà in scena con la penultima che dovrà inevitabilmente andare incontro alla retrocessione diretta al pari dell’ultima in classifica. Attualmente i punti che dividono il Sestri Levante (27) dalla Lucchese (36) sono un divario che vedrebbe i primi andare diretti in D. Ecco quindi che l’arrivo di un Picchio costretto fino alla fine a fare i conti con i propri limiti, offrirà ai padroni di casa la chance per tentare l’ultima disperata carta rimasta. In casa Ascoli invece Di Carlo, rispetto al match disputato e perso contro la Torres (1-2), stavolta potrà contare in difesa sui rientri di Piermarini e D’Amore, entrambi costretti a saltare l’ultima partita per squalifica. Entrambi andranno ad ampliare il ventaglio delle scelte operabili dietro. A loro inoltre si aggiungerà l’eventuale possibile impiego di Gagliolo che proprio domenica scorsa è tornato a calcare il terreno di gara dopo vari mesi trascorsi in infermeria per risolvere i propri problemi fisici. Non ci sarà il centrocampista Bando, rispolverato di recente da Di Carlo. Il 18enne di Ortona ieri è stato fermato un turno dal Giudice sportivo per aver ricevuto, nel corso del confronto contro i sardi, la sua quinta ammonizione. Il tecnico bianconero assieme al proprio staff così sta già cercando di capire con chi rimpiazzarlo dal primo minuto. Le alternative sarebbero quelle rappresentate da Odjer, finito di recente in panchina con il ritorno del 61enne di Cassino alla guida della squadra, oppure Carpani. In attacco molto probabilmente si proseguirà con l’impiego di Forte. Il centravanti romano contro la Torres ha ritrovato la condizione giusta e soprattutto la via del gol.

mas.mar.