Ascoli, Di Carlo ritrova Curado. Achik va all’Audace Cerignola

L’Ascoli finalmente ritrova Marcos Curado. La gara in trasferta contro la Pianese (lunedì ore 15 al Comunale di Piancastagnaio) che segnerà la ripartenza della formazione di Mimmo Di Carlo in questo inedito 2025, potrebbe vedere il ritorno in campo del centrale difensivo. L’argentino del Picchio arrivato dal Catania a titolo definitivo nell’ultima sessione estiva di mercato, grazie ad un vincolo contrattuale fino al 2026 con opzione, ha recuperato definitivamente dalla lesione al menisco che lo aveva costretto a restare fuori per gran parte del girone d’andata dei bianconeri. Partito come titolare inamovibile all’interno della formazione titolare dell’allora timoniere Massimo Carrera, poi Curado era purtroppo incappato nel guaio fisico capace di tenerlo fermo ai box dalla fine di settembre ad oggi. Ben tre i mesi in cui dietro l’Ascoli ha dovuto fare a meno di uno dei nomi chiamati ad alzare il livello delle prestazioni offerte dal pacchetto arretrato. In questa prima parte del cammino sono state soltanto 6 le presenze messe a referto dal 29enne. Il centrale uscì dal rettangolo verde in barella con le mani sul volto per il dolore, in occasione del secondo tempo della gara interna persa 1-0 (rete decisiva del biancorosso Parigi) al Del Duca contro il Rimini. Incontro che vide la momentanea guida tecnica dell’allenatore promosso dalla Primavera Cristian Ledesma. Gli esami strumentali effettuati nei giorni successivi a quella partita sancirono il serio infortunio.

Dopo un periodo finalizzato a favorire la sua completa riabilitazione così ora Curado si prepara a tornare protagonista. Il giocatore in questo momento ha già ripreso ad allenarsi assieme a tutti gli altri compagni di squadra per ritrovare il ritmo partita. Sicuramente ci sarà anche lui nella lista dei convocati stilata da Di Carlo in vista dello scontro di Piancastagnaio. Bisognerà invece capire se nelle idee del timoniere del Picchio c’è la possibilità di vederlo subito schierato dal primo minuto o se invece si opererà un suo rientro graduale anche offrendogli una porzione di gara. Curado di certo nel corso del girone di ritorno andrà a comporre insieme a Gagliolo una coppia centrale esperta di difesa in grado di guidare il resto del reparto.

Sul fronte mercato ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha ufficializzato la fine anticipata del prestito di Achik con il Bari. Il giocatore nei giorni scorsi aveva già raggiunto l’Audace Cerignola dove si metterà a disposizione per la seconda parte della stagione. Stentano invece a decollare le operazioni in entrata che i vertici bianconeri avevano pensato per rinforzare l’attuale organico. Il discorso Agazzi è momentaneamente in fase di stallo per lo scoglio rappresentato dall’ingaggio del giocatore. Contro la Pianese toccherà a Bertini a rimpiazzare lo squalificato Varone.

Massimiliano Mariotti