Ascoli, dicci quanto vali. Con l’Entella un test vero

Ascoli, adesso si inizia a fare sul serio. I bianconeri guidati da Massimo Carrera, dopo aver rotto il ghiaccio in questa categoria attraverso gli incontri affrontati con Spal (2-2) e Pianese (1-0), ora saranno chiamati ad entrare nel vivo del girone B di serie C che sulla strada del Picchio metterà subito un doppio turno esterno particolarmente insidioso. Stasera nel confronto in programma alle 21.15 al Comunale di Chiavari ecco il primo vero esame contro la Virtus Entella, un avversario costruito per provare a vincere il campionato.

Questo ci consentirà di iniziare a decifrare meglio quale sarà la reale caratura dell’organico costruito dal direttore sportivo Emanuele Righi e soprattutto il ruolo che l’Ascoli potrà ambire a ricoprire nel corso dei prossimi mesi. La seconda trasferta consecutiva seguirà sabato prossimo sempre lontano dalle mura amiche nella sfida prevista a Solbiate Arno (stadio Felice Chinetti alle 18.30) col Milan Futuro di Bonera. Certamente la prima parte del calendario sorteggiato non è stato sicuramente benevolo nei confronti del Picchio che nelle prime quattro uscite della regular season sarà ospite per ben tre volte. Ma magari tali vicissitudini potrebbero anche consentire di testare subito il temperamento e la compattezza del gruppo attraverso un vero e proprio battesimo di fuoco.

La partita di cartello del terzo turno d’andata sarà indubbiamente costituita dal duello del Comunale dove i bianconeri non vincono da oltre cinquant’anni. Il match sarà trasmesso anche su Rai Sport.

Le perplessità però saranno legate alle condizioni atmosferiche che nelle prossime ore torneranno ad abbattersi con decisione sul nord Italia e anche sul Levante. Se saranno confermate le previsioni fornite dal meteo, Chiavari dovrà fare seriamente i conti con incessanti temporali già a partire dal mattino. E qui bisognerà capire se la società ospitante riuscirà a proteggere il terreno di gara con appositi teloni o se lo stesso sarà in grado di drenare le eventuali grandi quantità di pioggia. Il sintetico dei Diavoli Neri di fatto costituirà un’insidia per l’Ascoli che per farsi trovare pronto in settimana si è allenato su un fondo simile. Nelle scelte dal primo minuto saranno vari i dubbi per Carrera. Il possibile forfait di Gagliolo in difesa aprirebbe al rientro di Piermarini, mentre sulla corsia di destra Adjapong potrebbe non partire dall’inizio dopo gli acciacchi avuti. Chi invece esordirà con la casacca bianconera sarà Tremolada che andrà ad agire a destra all’interno del solito tridente d’attacco.

